Asteriscos 86

11-06-2018Al interior del Ayuntamiento capitalino se comenta la existencia de cajas para muerto almacenadas en un taller mecánico dependiente a la Dirección de Servicios Generales. Los empleados que descubrieron estos singulares artículos cuestionan la procedencia y el destino, así como su permanencia en el sitio, toda vez que violaría normas en materia de almacenaje de féretros.Los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Hidalgo afirmaron que sus diferencias quedaron atrás y que las comparecencias no serán una guerra pero habrán de hacerse los cuestionamientos que sean necesarios. El gobernador, Omar Fayad y el presidente del Congreso local, Ricardo Baptista dieron a conocer su postura luego de su primera reunión institucional.En tanto, diputados locales de los siete partidos políticos representados en la Cámara se alistan para iniciar el periodo de comparecencias donde se espera que hagan señalamientos serios y no solamente busquen el reflector fácil como Corina Martínez, quien ahora no subió a tribuna a cantar, pero llevó a alguien para que lo hiciera durante la instalación de la Comisión de Cultura.La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Blanca Sánchez Martínez defendió el proceder de los jueces y los agentes del Ministerio Público al afirmar que el sistema legal debe ser modificado, al menos unos pequeños tecnicismos, y agregó que el trabajo de los juzgadores es ingrato. Entonces casi casi quedan como el cohetero: si sale bien les chiflan, si sale mal también.La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) manifestó públicamente su preocupación por la iniciativa que la diputada federal, Simey Olvera hizo sin consultar al sector y que impactaría negativamente a la industria fílmica nacional. Aunque ahora se retracta, la morenista quiere que exista un solo financiamiento cultural para ser aplicable en un ejercicio fiscal.