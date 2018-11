SE SACA LOTERÍA

Pacto por la Salud

El guanajuatensesería designado por su amigo,, titular de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública. El expriísta, experredista y fundador de Morena, es el personaje local más cercano aEl trascendido lo confirmó la felicitación pública que hiciera el Grupo Parlamentario de Morena en Guanajuato, el cual coordina su hijo,El encargo no es un flan para el salmantino, ya la Auditoría Superior de la Federación relevó varias irregularidades y una operación en quiebra, una Lotería que nos cuesta y no sirve para lo que se creó desde 1770, que era destinar fondos para la asistencia pública.Luego de la resolución de la Corte es inminente el debate que se viene en la Cámara de Diputados respecto a liberar el uso recreativo de la marihuana, postura coincidente en la bancada de Morena. Se advierte que uno de los legisladores que dará la batalla porque así no suceda es el leonés secretario de la Comisión de Salud,El panista pide calma antes de tomar una decisión. En un comunicado recuerda que forma parte de la Academia Nacional de Medicina de México y no es tan fácil dar un “sí o no”. Pide un amplio debate sobre el tema, y adelanta su postura: para él eso no terminará con la violencia y sí alentará un mayor problema de adicciones en los adolescentes y jóvenes.El ex Secretario de Salud de Guanajuato cita como referencia un estudio del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos sobre el impacto del uso de la marihuana en la inteligencia de adolescentes. En los argumentos por el “sí” no se niegan esas consecuencias del consumo y tampoco se afirma que esa sola medida terminará con la violencia.es el ‘gallo’ del oficialismo azul en Guanajuato. Así quedó claro en su gira por Yuriria, León y Celaya, acompañado de. En Yuriria y Celaya lo recibieron los alcaldes,, respectivamente.Por darles nombres ahí estuvieron:, titular de la Procuraduría Ambiental del Estado; el senador; el coordinador de los diputados locales del PAN,; el diputado federal; el diputado local; su coordinador localy la integrante de su planilla, la senadoraHoy estará en León su aguerrido rival en la contienda del próximo domingo 11 de noviembre,. Además de la rueda de prensa que ofrecerá a las 11:45 horas en el Comité del PAN, también se convocó a una reunión-diálogo con la militancia. No tendrá tal vez la misma convocatoria pero sí promete un mensaje para rescatar votos.El discurso dey su compañera de fórmula, la jalisciense, se enfoca en un compromiso por sancionar cualquier acto de corrupción y acabar con los moches. Piden a los panistas cancelar la continuidad del ‘anayismo’ que representaEl río Lerma es uno de los nueve ríos contaminados que cruzan Guanajuato, y aunque ciudadanos que habitan en los alrededores, ambientalistas y agricultores han hecho un fuerte llamado a los Gobiernos a buscar soluciones, sólo se echan la bolita sin soluciones.Este llamado resurgió en la sesión de la Comisión de Fomento Agropecuario del Congreso del Estado que hace unos días se realizó en el Distrito de Riego 011, en Irapuato, donde los campesinos hablaron duro y directo para exigir solución a la contaminación del río Lerma. Les dijeron (por si no sabían) que en ocasiones había que utilizarla para regar los cultivos.Esa Comisión la encabeza, diputado panista por Celaya y ex Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, el último tramo del gobierno “marquista”, así que de los problemas del campo ya está más que enterado para que, en ese y otros temas que urge atender, presione por soluciones en las distintas áreas del Gobierno responsables de darlas.El presidente de la Fundación Slim,, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado, encabezados por su titular,, para presentar una propuesta de colaboración para la implementación en el estado de un Modelo Integral a la Salud llamado (CASALUD) en el Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) de la colonia 10 de Mayo, en León, que está en construcción.Este proyecto busca impulsar la transparencia para la salud, privilegiar la prevención, promover una atención con calidad y sentido humano, promover estilos de vida saludables.