Nube Estéril

Pareciera que la presidencia municipal de Pachuca forma parte de la defensa legal de los parquímetros, luego de la sentencia que anuló el convenio de Comuni Park firmado con la anterior administración capitalina.Lejos de tomar una postura en contra, esta administración municipal prefirió no hacer nada y esa pasividad es otro punto en detrimento de su imagen.Ese respaldo de la alcaldía a los parquímetros quedó de manifiesto cuando el año pasado la Presidencia Municipal contestó, como parte de la demanda contra estos dispositivos, que no existía ninguna afectación a los vecinos de las zonas donde se habían instalado los cajones.Ahora la alcaldía de Pachuca tenía la oportunidad de sacudirse la carga heredada de los parquímetros, derivado de un juicio que iniciaron quienes también buscaron la presidencia municipal y que perdieron en las urnas bajo una candidatura independiente.La Alcaldía pudo argumentar que el juicio anulaba en automático el candado millonario que impedía rescindir el contrato con una vigencia hasta 2025, pero decidió mantener los parquímetros durante el tiempo que sea resuelto el amparo por el Poder Judicial.Sin importar que ha sido cuestionada la forma de invertir esos recursos, luego que destinó 4 millones para rehabilitar calles en el fraccionamiento San Javier sin tener constituido un comité que decidiera el destino de esos ingresos.En cuatro años, la Alcaldía ha recibido ingresos de parquímetros por 11 millones de pesos, de los cuales ha gastado 7 millones.¿Para qué mantenerlos?, previo al inicio del próximo año del proceso para la elección de presidentes municipales, es solo una respuesta que tiene la Alcaldesa.En tanto, el amparo fue promovido por el apoderado legal de Comuni Park, Jesús Fernando Fuentes Martínez, con fecha del 29 de octubre de este año, bajo el argumento de que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.Otorgar las luminarias a una empresa particular, las cuales ya empiezan a fallar en las principales calles de la capital, concesionar la recolección de la basura a Tec Med, empresa con capital español que no ha logrado resolver el problema de los residuos que se acumulan en la vía pública, son otros puntos en contra.Incluso, Grupo Prospectiva S.A de C.V., la empresa que realizó trabajos de mala calidad en el equipamiento del Rastro Municipal de Pachuca, fue constituida en Toluca por un Funcionario que trabaja en el gobierno del Estado de México.