Sin reglamentación, construyen nichos en panteón de Tepeji del Río

Con el fin de disminuir el problema deen el, en, han comenzado a. Sin embargo, ese tipo de edificaciones no está incluida en ninguna rmunicipal vigente., alcalde de Tepeji, comentó que actualmente no están reguladas dichas construcciones, por lo que contemplan su inclusión dentro del; no obstante, aún no entra en vigor, por lo que las autorizaciones de edificación fueron otorgadas fuera de normativa.Además, existen quejas debido a que algunas personas han tomado los espacios entre las tumbas para extender sus nichos, situación que ha causado molestia entre los pobladores.Al respeto, Ramírez Tapia comentó que no existe forma de sancionarlos y que debido al hacinamiento tuvieron que recoger algunos espacios que no han sido pagados o tomado otros sin permiso de familiares de los difuntos.Además, comentó que aquellos que estén interesados en la construcción de nichos pueden solicitarlos, aunque no estén reglamentados.Finalmente, recalcó que el problema por falta de espacio buscarán resolverlo con la compra de un terreno para un, aunque aclaró que aún no hay avance al respecto.