Buscan disminuir uso de motocicletas en robo de hidrocarburo

"Muchas veces dejan las motos pero no se sabe de quiénes son, y con las placas ya se tendría un control para saber si se usó en un acto ilícito. Tener un registro de ese tipo de bienes ayudaría a inhibir que se usen para cometer delitos", recalcó.



"El emplacamiento de moto ya lo hay, pero vamos a checar para regularizar al Municipio y se tiene que aprobar para que todo esté armonizado, además de analizar la parte de la licencia, porque hay menores de edad que andan en motocicleta y muchas veces son imprudentes para conducir", concluyó.

El ayuntamiento debusca disminuir el uso deen actividades ilícitas como el llamado, relacionado con la, mediante la aplicación del reglamento vial que entró en vigor el pasado 9 de octubre.El alcalde,, comentó que las motocicletas han sido utilizadas durante años como medio de transporte dentro del Municipio. Sin embargo, no existe unpara conocer cuántos vehículos de ese tipo transitan por la zona y a quién pertenecen.De ese modo, cuando autoridades recuperan motocicletas en las zonas dede, desconocen de quiénes son, pues no cuentan con placas ni registros, por lo que tampoco pueden identificar si las unidades son robadas.Además, dijo que ese tipo de vehículos son utilizados por los denominados 'halcones' para alertar apor la proximidad de alguna autoridad.Asimismo, mencionó que la mayoría de los usuarios no ha tramitado sus placas ni su licencia de conducir.Al respecto, admitió desconocer el estatus de dichos trámites en lay si son considerados como obligatorios por el Congreso local.