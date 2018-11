#PND2018 Deporte paralímpico: El pesista @jesuscastle6, por su títulodel orbe en la categoría hasta 107 Kg, en el Campeonato Mundial #CDMX2017 y en Deporte Profesional: Saúl Álvarez @Canelo, ídolo que este año se consagró como el más valioso para 2019. (3/8) — Alfredo Castillo (@ACC_Castillo) November 6, 2018

#PNMD2018 Por actuación y trayectoria: @samanthateran, emblema continental y la mejor de del #Squash; además este 2018 hizo historia en @Bquilla2018, con sunúmero 15 en final de equipos femenil y con ello se consolidó como la deportista con más medallas doradas en #JCC (4/8) — Alfredo Castillo (@ACC_Castillo) November 6, 2018

#PNMD2018 Por actuación y trayectoria: Olegario Vázquez Raña, miembro permanente del @iocmedia desde 1969, un mexicano en lo más alto de las decisiones internacionales del deporte y distinguido ser humano de grandes valores como la excelencia, el respeto y la amistad. (5/8) — Alfredo Castillo (@ACC_Castillo) November 6, 2018

La campeona mundial en caminata Sub 20,en las categorías no profesional y profesional, respectivamente.En la reunión del jurado de este martes, celebrada en las instalaciones de la Conade,El atlétismo se llevó otro premio pues el entrenador de Alegna, Ignacio Samudio, se lo llevó en la categoría de entrenador junto con el técnico de ciclismo, Iván Ruiz.La categoría de juez y árbitro se declaró desierta al no existir consenso entre los integrantes del jurado.Por otra parte, los ganadores dellos ganadores sony de acuerdo con la convocatoria el premio debe entregarse el primer domingo de diciembre.