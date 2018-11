'Temí perderlo todo': Rafa Márquez se confiesa por sus problemas legales

Tres o cuatro horas después de la noticia tuve que salir a dar la cara y a tratar de defender ahora sí que toda mi integridad por algo que aún sigo sin entender.



Mis hijos han sido mi fortalerza, porque obviamente en ellos me he apoyado... Dios pone las cosas por algo y si no hubiera estado Leonardo en esos mometnos tan difíciles, no sé que hubiera pasado.



La actitud es algo que predico mucho, es una manera de mostrar que aún con este tipo de problemas, se puden afrontar y salir adelante.

ha roto el silencio sobre sus problemas legales y aunque se dice absolutamente seguro de su inocencia, acepta que en algún momento temió perder su prestigio, la posibilidad de jugar ele incluso todo su dinero.En una entrevista con, para la cadenacalifica como una “” el proceso en el que el gobierno delo acusó de lavado de dinero, congelando sus cuentas y bloqueándole cualquier negocio conA continuación un extracto de la entrevista:Fue una pesadilla, algo que no lo podía creer. Fue algo extraño, porque ya había indicios uno o dos días antes de que había algo inesperado, pero no sabía qué es lo que estaba pasando y ese día que se dio la noticia yo ya estaba ante autoridades que me estaban informando de la situción y en ese momento me decia de qué va, qué es lo que está pasando y poco a poco ya te ibas dando cuenta de la magnitud que tenía ese señalamiento y bueno, como siempre, he intentado tener calma en esas crisis, pensar bien las cosas y afrontarlas.Sí, así lo pensé y así ha sido. Al momento sigo luchando por eso, para que se aclare lo más posible. Sé que la noticia negativa genera mucho más importancia que la positiva, pero espero que el día de mañana pueda salir lo menos dañado posible, porque dañado ya lo estoy, pero hay que intentar que sea lo menos posible.Un poco de todo, porque no sabías de qué se trataba eso, era algo nuevo, no estaba muy bien informado...poco a poco lo fui superando, porque fueron semanas sin querer salir de la cama, de querer dormir todo el día y no ver lo que estaba pasando y la verdad son situaciones en las que también hay que sacar un poco de oportunidad, de ventaja, porque en esos momentos sabes con quien cuentas y con quien no, porque toca la opuerta alguien que no lo esperabas y te dice 'aquí estoy para lo que necesites' y quien estaba a tu lado, no te manda ni un mensaje de texto, desaparecieron... por esee lado lo veo estupendo, porque me di cuenta de quién realmente está contigo.Pasa todo, el temor de no volver a jugar, de olvidar tu profesión, olvidar el sueño de jugar un quinto Mundial, de perder todo lo que económicamente haz hecho y volver a empezar, pero también la seguridad de la verdad es la que me dio esa fortaleza de levantar la cara y no escconder algo, de no tener miedo al qué dirán. Poco a poco me fui reforzando de esos valores, de esa fortaeza mental para salir a la calle y no agachar la cabeza, sino levantarla y saber que no he hehco nada malo.Nada. Yo pongo toda mi información económica, fiscal, lo que sea ante todo el público, para que me jzguen, no tengo ningún problema, por eso no le temo a nada, porque así sea el país más poderoso del mundo, estoy en toda la dispoción para poder colaborar.