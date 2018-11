Dejan cuerpo de ejecutado junto a Malecón del Río

Recolecta de aguacates que parezco chango pic.twitter.com/0TFWYVtxCa — Ingrid Coronado (@ingridcoronado) November 4, 2018

Emiliano, el hijo mayor de Ingrid Coronado. FOTOS: Tomadas de Instagram.

Ingrid Coronado, conductora de Venga la Alegría, decidió complacer a sus seguidores, una vez más, subiendo un video en el que presume su bikini de una manera muy singular.La ex cantante de Garibaldi recolecta aguacates con un estilo muy sexy; la vemos en una escalera, que sostiene otra mujer, y con parte del cuerpo subierto por las ramas de los árboles.El video le ha ganado miles de reacciones y seguidores le comentan muy seguido que a sus 44 años de edad luce sensacional y muy bien conservada.El video fue tomado por sus hijos, y la conductora comenta para el público lo que está haciendo.Coronado pasó el fin de semana con su familia y con Instagram Stories escribió que comenzaría a leer 'El viaje más largo', de Nicholas Sparks.Ingrid ya no es la única que hace noticia en su familia; su hijo Emiliano, a quien tuvo con el ex Garibaldi Charly López, ya también se está llevando miles de likes en su cuenta de Instagram por su atractivo y sus primeras fotos como modelo.También Fernando del Solar, su ex pareja, dio la nota al aclarar que están empezando una nueva relación pero de amistad, luego de que se desataron los rumores de una reconciliación.