Loret de Mola tocó la guitarra durante el programa, aunque la nota se la llevó la declaración de Ana de la Reguera. FOTO: YouTube.

La actriz Ana de la Reguera y el periodista Carlos Loret de Mola estuvieron en el programa de Adela Micha 'La Saga' y uno de los temas a tratar fueron las elecciones y la política.Por supuesto, cuando se trata de esos temas las opiniones no suelen ser las mismas, y la actriz no vaciló al decir quea Felipe Calderón en su triunfo en las elecciones de 2006.Dijo que Andrés Manuel López Obrador obtuvo la mayoría de votos en ese entonces, y que lo mismo pasó cony la campaña que le habría hecho la televisora para que ganara.Adela aprovechó y le preguntó: “ Y entonces ¿ahora Televisa tuvo que ver para que ganara en esta ocasión Andrés Manuel?”La anfitriona dijo que la opinión es muy respetable, pero el periodista no se mostró de acuerdo y dijo:La polémica estaba servida aunque la estrella suavizó con las siguientes palabras: “Pero también estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes en cuanto a que ustedes (como comunicadores) no tienen el poder de cambiar una elección. Ustedes como reporteros, obviamente hay todo atrás, muchísimos intereses que no nada más son de una empresa sino que también son de muchos empresarios, de todo los empresarios que realmente manejan este país. Es mi punto de vista”Según Loret de Mola, mientras AMLO acusaba a Televisa de impedirle ganar la presidencia, entre los empresarios se pensaba que Televisa le había hecho la candidatura a Andrés Manuel, y Felipe Calderón también pensaba así.Loret recordó que el ahora presidente electo lo llamó, y se burló de ello, mientras Ana lanzó las palabrasAdela le preguntó si vivía en México, y ella le dijo que llevaba 13 años viviendo en Los Ángeles, y la interrumpió: