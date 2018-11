Arozqueta responde que no ha sido informado de su destitución

informó que hasta el momento no ha sido notificado sobre la separación de su cargo como director de asuntos jurídicos de la, secretario general D III-1 de la sección XV del, enunció que el titular jurídico de la SEPH había sido destituido de su cargo por violentar los derechos de los trabajadores.

No obstante, Arozqueta Solís aseguró que ninguna autoridad le ha notificado sobre su salida de la Secretaría de Educación estatal.

“No, a mí no me han notificado ninguna destitución, yo no estoy notificado de nada”, subrayó.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si aún asiste a la dirección de asuntos jurídicos, omitió contestar, tras reiterar que “a mí no me han notificado que yo ya no esté ahí asignado”.

En tanto, la dirección de comunicación social de la SEPH señaló que no cuenta con información al respecto.

¿QUÉ PASÓ CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS?

La petición de destitución de Arozqueta Solís inició el 14 de septiembre de este año con la manifestación de trabajadores de la Secretaría de Educación del estado.

Personal que, a través de su vocero Claudio Mercado Pérez, acusó que el titular de asuntos jurídicos se conducía con "con actos prepotentes”.

Incluso, los trabajadores mencionaron que habían “sido amedrentados con armas de fuego" por el director jurídico de la SEPH.