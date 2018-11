Gobierno paga 40 mdp a Sedena para combatir robo de hidrocarburo: Baptista

Para abatir el robo de hidrocarburo en Hidalgo, el gobierno estatal ha pagado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que mantenga presencia en las zonas donde hay una mayor incidencia.Así lo reveló Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, durante su comparecencia ante diputados locales por la glosa del segundo informe de gobierno de Omar Fayad Meneses.En el tema, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, abundó que ayer en una reunión con el gobernador Omar Fayad “nos dijo que son 40 millones de pesos que se le paga al Ejército Mexicano”.Simón Vargas precisó que son dos unidades de fuerzas especiales para combatir el huachicol en la entidad, enviadas por la Sedena, al tiempo de señalar que el gobierno estatal trabaja en un plan piloto con Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sedena, el cual dijo, “está funcionando”.Durante entrevista al concluir la comparecencia, Simón Vargas no abundó sobre la colaboración del Ejército y agregó que sería detallada a través de un comunicado durante el transcurso de la tarde.DIPUTADOS SEÑALAN EXCESOS DE FUERZA PÚBLICAUno de los cuestionamientos al secretario fue el operativo de la policía estatal durante una manifestación de militantes de Morena en el Congreso de Hidalgo el pasado 31 de julio, el cual dejó cinco lesionados, entre ellos la diputada de Ixmiquilpan Lucero Ambrocio Cruz.El cuestionamiento lo hizo la propia diputada de Morena, Lucero Ambrosio, y su compañera de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada, quienes reclamaron: “fuimos reprimidos y fue negligente de su parte no impedir ese acto de fuerza pública y no seguir los protocolos, ¿qué certeza tiene la población al momento de manifestar su libertad de expresión?”, cuestionaron.En respuesta, Simón Vargas argumentó que ellos hicieron uso de la fuerza pública a petición del Poder Legislativo y los elementos de seguridad siguieron los protocolos establecidos en el marco de la Ley.PIDEN INTERVENCIÓN POR INSTALACIÓN DE GASERA EN LA HUASTECAPor su parte, la diputada del distrito de Huejutla, Doralicia Martínez Bautista, señaló un conflicto social en la Huasteca por la instalación de una gasera.“En Huejutla se está por construir una gasera que no cumple con los requisitos, ya que se encuentra en un lugar donde hay escuelas, eso perjudica a la ciudadanía, es un tema que espero retome”, dijo.Al respecto, el secretario comentó que están pendientes del caso toda vez que en este momento se están validando los permisos de varias instancias gubernamentales, entre ellas, la de Protección Civil, la cual depende de la Secretaría de Gobierno.ASALTOS EN LA MÉXICO-PACHUCA OCURREN EN EL ESTADO DE MÉXICOLa diputada María Corina Martínez expuso los asaltos que ocurren en la carretera México-Pachuca, la cual contabiliza 879 denuncias, citando el caso del artista hidalguenses Ruy Lohengrin Peña, quien fue asesinado en un asalto en un autobús de la línea ODT, en Zempoala.En respuesta, Simón Vargas indicó que la mayoría de los asaltos son cometidos en el Estado de México, por lo que se trabaja para blindar a Hidalgo.CUESTIONAN SUBEJERCICIO DE 68 MDP; SECRETARIO LO NIEGAPor su parte, el presidente del Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista González, cuestionó al secretario por un subejercicio encontrado en 2017 en la dependencia de seguridad por 68 millones de pesos, de un total de 400 millones asignados.“No tenemos un subejercicio registrado, hay que ver esa parte”, le dijo al diputado de Morena, a quien “le ofrezco que lo podamos revisar y con todo gusto recojo y acepto el planteamiento”.En tanto, Ricardo Baptista declaró: “Las cifras son respetables, pero la realidad es otra, pues la percepción social es otra y la verdad no he visto, para empezar, cifras contundentes sobre que han bajado los delitos. Me preocupa que digan que ‘no hay recurso suficiente’, las políticas de prevención no están bien para ir a las causas que generan el aumento de la inseguridad”.Simón Vargas puso como ejemplo las falsas noticias sobre el robo de niños. “Es la percepción social, pero que en la realidad no se están robando niños... pero sí hay linchamientos”, dijo.PLANTA TRATADORA, CERRO DEL GAVILÁN Y TRANSCANADAEn los conflictos sociales, el secretario de Gobierno señaló que solicitarán reuniones con los afectados, en el caso de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, en Atotonilco de Tula y del Cerro del Gavilán.Indicó que instancias federales abordan la inconformidad de pobladores de la Sierra Otomí-Tepehua, contra el gasoducto que construye la empresa TransCanada.