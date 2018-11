¿Interesad@ en el consumo lúdico de marihuana? Esto te interesa

“Se ha pronunciado sobre el tema emitiendo una jurisprudencia así que cualquier particular que solicite un amparo para poder hacer uso de esta herramienta con fines lúdicos tendrá que acudir vía juzgados para poder obtener esa autorización”, resaltó.

Hacer una demanda



“Primeramente hay que hacer una demanda que debe de ser presentada ante una autoridad jurisdiccional, tiene que llevar un procedimiento en el que se van a ofrecer y desahogar pruebas, el juez va a emitir una sentencia, después de sentencia sea favorable y negativa podrá acudirse a una apelación y después seguramente va a acudir al amparo, donde se va a obsequiar atendiendo a esta jurisprudencia lo que solicita la parte interesada”, explicó el procedimiento.

Gramos de marihuana



“La jurisprudencia habla en términos generales, nuestra ley es muy clara, nosotros tenemos que acatar nuestra legislación local en cuanto a los gramos... voy a poner un ejemplo, yo me encuentro enferma, necesito el uso de este estupefaciente por llamarlo de alguna manera, yo tendré que demostrar que los gramos que estoy prescribiendo médicamente son de una determinada magnitud para poder acceder a ello o puede ser un uso completamente lúdico que tengo que fundamentarme en los gramos que yo quisiera consumir”, enfatizó.



“Este es un procedimiento general, solicito el consumo lúdico, pequeña cantidad ante un juez del orden común penal, me la niega, vengo a la apelación, me la niega, me voy al amparo. Ahora, yo quiero un consumo mayor por cuestiones de que yo quiero, ante quién voy a plantear mi demanda, ante el juez de distrito y sigue el mismo trámite hasta el colegiado y me voy a la Corte”, finalizó.

La presidenta del, dejó claro que elLa semana pasada, la Corte concedió unLa magistrada puntualizó que apenas acaba de surgir la jurisprudencia y todavía no se tiene registrado un asunto en el que se haya hecho una solicitud de está índole a nivel jurisdiccional.Señaló que un ciudadano no puede acudir directamente al amparo porque tiene que haber primero una sentencia de un juez y que incluso puede ser ante un juzgado distrito (juez federal).Detalló que esta autoridad tendrá que resolver atendiendo a los gramos de la marihuana que establece la Ley General de Salud. Elde esta normaRangel Barrera puntualizó que la Corte se ha pronunciado en cuanto a este tema que no se pueden vulnerar el libre desarrollo de la personalidad porque no atenta contra los derechos humanos y podría invocarse como una causa para poder acceder al consumo precisamente para el libre desarrollo de la personalidad de los individuos y acorde con los derechos humanos.