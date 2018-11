Será la Plaza de Gallos un recinto 'de primera'

Local

2018-11-07 06:00:00 | CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | LEÓN, GUANAJUATO.

Continuarán las remodelaciones en el histórico recinto, para que se convierta en uno de los principales referentes de la cultura y las artes

Se reabrió la Plaza de Gallos con el espectáculo “As you like it / Como gusten” como parte del programa del Festival Internacional Cervantino. Foto: Maricela Maceira.