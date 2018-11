Sin licitación construyeron rastro municipal de Pachuca: Navor Rojas

PREOCUPANTE



“Lo que acabamos de checar es que no hubo licitación, hubo adjudicación directa y esto sí preocupa porque finalmente fueron 50 millones” de pesos para la edificación, comentó el titular de la Comisión de Servicios Municipales del cabildo.

RASTRO, PROYECTO VICIADO DE ORIGEN



“El proyecto venía viciado desde su origen, tuvo demasiadas complicaciones para poder llevarse a cabo, como se había proyectado, el inicio de los trabajos”, dijo.

CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA



“Se han hecho pruebas con peso muerto y realmente no ha funcionado como se pretende (…) hasta que no se subsanen todos los errores que tiene que cubrir la empresa, hasta ese momento, iniciará funciones”, finalizó.

, la empresa que se encargó de la construcción y, fue beneficiada con el proyecto a través de una adjudicación directa, informó elEn entrevista, el asambleísta enunció que actualmente las cadenas que servirían para sostener a los animales no funcionan correctamente.Por lo que consideró que el procedimiento de adjudicación directa podría ser un aspecto que influya en las deficiencias que actualmente presenta el inmueble, el cual estaba previsto que fuera inaugurado en septiembre de este año.Sin embargo, el proyecto del rastro Tipo Inspección Federal (TIF) inició en la pasada administración municipal 2012-2016, acotó Rojas Mancera.El pasado 5 de noviembre, AM publicó que Grupo Prospectiva fue constituida en Toluca por Obed Adolfo Monroy Cruz, funcionario que trabaja en el gobierno del Estado de México.Respecto al atraso en la inauguración del rastro de Pachuca, el regidor panista Yuseb Yong García Sánchez, señaló que fue un trabajo que presentó deficiencias desde su inicio.“fincar responsabilidades” a las empresas que se encargaron del rastro, apuntó García Sánchez.La, integrante de la fracción edilicia delenunció que la operación del rastro es un tema de salud pública.Argumentó que. Sin embargo, acotó que no puede operar el inmueble derivado de las deficiencias que presenta.