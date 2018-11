Fui atacada brutalmente por un perro, denuncia mujer que salió a correr al malecón

"Hace un rato acudí al malecón a correr en compañía de mis amigas, deporte que realizo a diario en nuestro bello malecón. Todo parecía que terminaría bien, pero en las inmediaciones del hotel Perla fui atacada brutalmente por un perro que al pasar corriendo yo a su lado éste brincó y alcanzó a morderme un brazo. Me entristece que cada día haya gente que lleva a sus perros al malecón sin tener cuidado de dicho animal", expuso.



"A veces van sin correa, libres y estorbando, o con correas muy largas, el caso es que no hay control de estos animales en el malecón y es imposible correr o caminar. Seguro por ahí no hay autoridad que detenga tanta presencia canina…esto me pasó a mí que soy adulta, ahora que este ataque sea dirigido a un niño entonces hablaríamos de una tragedia", indicó.

cuando corría por el malecón de esta ciudad y resultó con una herida en un brazo. Lo hechos han causado controversia sobre el uso delen compañía de mascotas o no.publicó en su cuenta deque los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, cuando iba corriendo por el malecón y fue atacada por el animal cuando pasaba junto a él.Luego de la agresión se acercaron algunas personas y amigos a auxiliarla, le vendaron el brazo. En las imágenes que adjuntó con su denuncia pública se observa a la mujer, vestida con ropa deportiva y su brazo izquierdo herido; se alcanzan a observar manchas de sangre en la baqueta.Elizabeth agregó que muchas personas no tienen control sobre sus mascotas en la zona y pidió que se aplique el reglamento –el cual establece que está prohibido circular con animales en el malecón–.Añadió que la dueña del perro se retiró del lugar y no tuvieron contacto alguno.La publicación ha comenzado a circular en redes y ha generado al menos 300 comentarios y 700 veces la han compartido. Muchos usuarios apoyan a la usuaria que demanda se aplique el reglamento, y otros más solicitan que los dueños se hagan responsables de sus animales.EL UNIVERSAL solicitó a ladel estado una postura y señaló como responsable al Ayuntamiento de La Paz de la aplicación del reglamento del malecón.Este medio también solicitó una postura a través de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento paceño y hasta esta tarde no había respuesta.No es la primera ocasión en que ocurren incidentes de este tipo en el malecón, incluso peleas de perros. Han sido testigos decenas de residentes, quienes acostumbran a pasear por la zona en familia. De igual modo el lugar es visitado por cientos de turistas.De acuerdo con el Reglamento del uso del malecón de la Ciudad de La Paz, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del estado el 31 de julio de 2007, en el artículo 11 se establece que: "queda prohibida la circulación de todo tipo de mascotas en el malecón de La Paz, haciéndose acreedores a una multa de 20 salarios mínimos los infractores de esta disposición. Únicamente se permitirá la circulación de mascotas adiestradas para conducir y auxiliar a personas con capacidades diferentes".