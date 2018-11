VIDEO. Terror vivieron universitarios al entrar hombre armado a su plantel

#AlTeléfono | No hubo ningún herido ni disparos en la persecución de un hombre armado en la Universidad Tecnológica de #Tamaulipas.



Así lo explicó Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad | #DeIdayVuelta con @luigicantu pic.twitter.com/UixADacm4j — adn40 (@adn40) November 6, 2018

Hombre que era perseguido por policías ingresó a la Universidad Tecnológica de Tamaulipas; autoridades descartan que se haya atrincherado en el plantel. pic.twitter.com/JIpQvnQv4q — FOROtv (@Foro_TV) November 6, 2018



"El conductor huyó a pie y se metió al plantel. Policías iban tras él. Finalmente el sujeto se brincó una barda. Hubo despliegue de corporaciones en la zona. Fue un solo individuo. No pertrechado. No hubo disparos. El sujeto huyó", escribió en la red social.

