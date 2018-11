"Es algo normal, si te sale algo regresas la charola y te cambian el plato", comentaron alumnos de la universidad al medio Vanguardia.

Estudiantes denuncian las malas condiciones de la comida en redes sociales. / Foto: Facebook

Mala higiene en el comedor

Estudiantes de la, en, ya se acostumbraron a encontrarque les sirven en el comedor de la escuela, un servicio por el que pagan más de mil pesos por semestre.Muchos de los estudiantes que vienen de otros estados prefieren no reportar la situación, ya que dependen delpor el que pagan más de mil pesos por semestre; al no tener más ingresos, de ahí obtienen su desayuno, comida y cena.Las mismas instalaciones del, donde comen más de 2 mil estudiantes diariamente, están sucias y llenas de moscas.Alumnos tienen prohibido entrar al área de la cocina, por lo que no pueden ver las condiciones en las que seLos estudiantes han subido en redes sociales fotografías con los, para hacer pública su denuncia y exigir a las autoridades educativas que solucionen este problema.