REFORMA AL 19, VA

Dan cobijo durante el invierno

Desde la Cámara de Diputados y el Senado trasciende que entre las prioridades de Morena para aprobar antes de quetome protesta el 1 de diciembre está un tema que sí agrada en Guanajuato: la reforma al 19 constitucional para garantizar prisión preventiva por portación de armas y huachicol.lo prometió en campaña, lo reiteró en su reunión cony en su mitin en León el 1 de octubre. A la lista de los delitos graves sumaría también los de tinte electoral y los de corrupción. La Procuraduría del Estado y la General de la República deben investigar mejor, detener y probar el delito.y los gobernadores a coro culparon a la “puerta giratoria” por la que los detenidos con arsenales de armas y combustible robado salían para enfrentar su proceso en libertad, y delinquir. Esa era para ellos la gran causa de la violencia, ya no tendrán pues pretextos para pacificar sus territorios.El patriarca del PAN en Guanajuato,, sorprendió cuando llegó a media reunión del candidato a la dirigencia nacional del PAN,, con una veintena de militantes. Fue para manifestarle su apoyo en la elección del próximo domingo 11 de noviembre en la que enfrentará a todo el aparato oficial azul que tiene en el michoacanoa su gallo.es señalado como jerarca del grupo de ultaderecha “El Yunque” y con el peso de palomear candidatos como lo fueron los gobernadores:. Un empresario con poderes económico y político probados.Por eso extrañó que, cuando sus pupilos comose mueven con(y con ellos “la cargada” oficial de alcaldes, diputados federales, locales), el jerarca panista vaya contracorriente. El mismono ocultó su sorpresa, pues no había señales queestuviera de su lado.El empresario no dijo mucho, que el PAN debe regresar a los principios, lo que es suficiente para interpretarse como un mensaje a lo extraviados que deben estar los gobiernos azules en Guanajuato.sabe bien quetiene todas las de perder, pero decidió aparecer. ¿Qué les quiere decir?El presidente electo,, reunirá todos los días antes del amanecer a su gabinete de Seguridad y trasciende que se pedirá a los 32 gobernadores replicar esas mesas de trabajo con su gabinete, pero también con los mandos de las fuerzas federales en los estados e incluso con los súper delegados.La duda es la intervención que pueda tener el delegadoen los temas de Seguridad, pues en su trayectoria no tiene la preparación académica ni la experiencia pública en esas tareas. La multiplicidad de tareas que parece le estarán encomendado ya veremos si no termina por dispersarlo.La secretaria general en funciones de presidenta de Morena en Guanajuato,, sostuvo ayer una encerrona con los cinco presidentes (as) municipales emanados de ese partido para recordarles que deben alinearse a los postulados que prometiódice que le fue de maravilla, que todos están en el ánimo de cumplir ese compromiso; eso le dijeron. Ya en la práctica veremos la austeridad republicana, la eficiencia en el ejercicio del gasto, pero sobre todo los resultados de sus gobiernos para procurar la seguridad y el desarrollo social.Morena gobierna en: Apaseo el Alto, Salamanca, Acámbaro, Comonfort y San José Iturbide. De acuerdo a las recomendaciones del Congreso del Estado cuatro de esos alcaldes heredaron salarios excedidos, pero ninguno (a diferencia de Silao con el panista) ha propuesto ajustes.El alcalde de Acámbaro,, recibe 104 mil pesos brutos al mes, 43% más de lo sugerido. El de Comonfort está arriba en 20%, San José Iturbide 18%, Salamanca un 13%; por el contrario, en la tierra caliente de Apaseo el Alto la alcaldesaestá un 5% por debajo de lo recomendado.De gira por San Diego de la Unión el gobernadory la presidenta del DIF,, iniciaron la campaña invernal “Guanajuato sin frío”, que tiene el compromiso de entregar más de 45 mil cobijas en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad en los 46 municipios del estado.Además entregaron el comedor comunitario de Presa de San Franco, en el que se invirtieron 1.2 millones de pesos. Durante el evento el Mandatario prometió la obra de la carretera de San Diego de la Unión a San Felipe.