A considerar

En la carpeta de nuevos proyectos de lase encuentra la construcción de un nuevo y moderno corporativo en León.La inversión sería mayor a. Tenemos conocimiento de que la construcción de un nuevo edificio administrativo se debe a que trasladarían de la, con la finalidad de una mayor logística en su ciudad sede y atención a sus clientes de la zona Bajío.El próximo corporativo sería conocido como, por la zona en donde se ubicará.Sabemos que su llegada es parte del plan interno que existe en el municipio de León para los próximos 3 años: ofrecer un atractivo plan para que compañías nacionales consideren a León, como una ciudad para asentar sus oficinas centrales., una de las firmas más grandes deHay que recordar que esta empresa tiene antecedentes leoneses. Hace, al paso de los años se transformó, cambió de dueños y es el antecedente de lo que ahora se conoce como HDI Seguros. Desde su origen, el edificio corporativo ha estado en la ciudad zapatera.En 1996 la aseguradora de origen leonés fue vendida a, y así se mantuvo ocho años, en 2004 se transformó en, empresa de origen estadounidense y líder en aquel mercado y en 24 países.Para 2009,Buenas noticias para los industriales, luego de diversas reuniones e intentos, lograron que laSin embargo, lo que no pareció tan atractivo es que la reducción vaya a ser únicamente del, porcentaje que no es recíproco al aumento obtenido a partir de junio.En la, ven complicado mantener los costos de sus productos y servicios, considerando que no solamente hay un aumento en la luz, sino también en las gasolinas.Mientras a las micro y pequeñas empresas las alzas en los servicios ponen en riesgo su sobrevivencia, a las medianas les resta competitividad, debido a que los incrementos en la, y en algunos estados hasta en 300%.Como parte de las acciones, lael próximo año, inicialmente lo hará en Yucatán y Veracruz, con financiamiento para 84 empresas y luego será replicado en el resto de los estados.La puesta en marcha del, también llamado, genera confianza en los empresarios mexicanos, tanto que incluso algunos piensan en que la demanda de sus productos a Estados Unidos aumentará en el mediano plazo, pese a la incertidumbre que representan las políticas comerciales proteccionistas globales del presidenteAdemás y de acuerdo con el reciente estudio de, realizado en México por medio de unaque realizan comercio internacional, esta perspectiva favorable en 2019 se verá impulsada por la reciente conclusión de las negociaciones del T-MEC, (USMCA, por sus siglas en inglés), tratado que dará una mayor certidumbre sobre la dirección futura de la política comercial en la región una vez que sea aprobado por las autoridades competentes.en el segundo trimestre del año, el desempeño más fuerte en los últimos cuatro años.La encuesta sugiere que casien el mediano plazo, impulsado en buena medida por una mayor demanda de sus productos en Estados Unidos.Más aún, 50% de las empresas consultadas señaló que espera ampliar sus operaciones en ese país, lo cual dependía del resultado de las negociaciones trilaterales ya concluidas, detalló el reporte de la institución financiera.