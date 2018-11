Columna de bienestar

¿Preocupado por el riesgo de enfermarse de Influenza en esta temporada de frío? ¿Quiere aprender algunas formas de prevenirlo? Siga leyendo esta columna para obtener más información sobre la influenza: qué es, cómo se transmite y quién corre mayor riesgo de contraerla.¿Qué es la influenza?La influenza, conocida también como “gripe” en México y resto de Latinoamérica, es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. Puede infectar la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede provocar desde una enfermedad leve hasta serias complicaciones que ponen en peligro la vida de los pacientes. La mejor manera de prevenir la influenza es vacunándose todos los años.El tipo más común de influenza es la influenza “estacional” que se presenta frecuentemente en invierno y en los inicios de la primavera. Cabe señalar que todos los tipos de influenza son provocados por virus.¿Cuál es la diferencia entre la influenza y un resfriado común?Aunque ambas son infecciones virales contagiosas de la respiración y los síntomas pueden ser similares, la influenza es mucho peor hablando en términos de severidad de los síntomas. Un paciente puede sobrellevar un resfriado común, pero la influenza no permite que te levantes de la cama.Síntomas de la influenzaLa congestión nasal, el dolor de garganta y los estornudos son comunes en los resfriados. Tanto el resfriado como la influenza pueden provocar tos, dolor de cabeza y molestias en el pecho. Sin embargo, con la influenza, es probable que tenga fiebre alta durante varios días y tenga dolor en el cuerpo, fatiga y debilidad. Los síntomas de la influenza también tienden a aparecer de repente. Por lo general, las complicaciones de los resfriados son relativamente menores, pero un caso de influenza puede llevar a una enfermedad potencialmente mortal, como la neumonía. Algunos de los síntomas son los siguientes:• Fiebre (o calentura)• Tos• Dolor en la garganta• Escurrimiento nasal• Congestión nasal• Dolor de cabeza• Dolor en el cuerpo• Escalofríos• Fatiga• Diarrea y vómito (en algunos casos)Es importante destacar que no todos los pacientes sufren los mismos síntomas y que los síntomas pueden aparecer a partir del segundo día de la exposición al virus.Se conocen varios virus del resfriado común y de la influenza. Cada año, estos virus “mutan” y evolucionan para producir nuevas “especies” de virus. Es por eso que la vacunación debe realizarse cada año. Dado que ambas enfermedades son virales, los antibióticos no pueden vencer el resfriado o la gripe. Recuerde: los antibióticos solo tratan infecciones bacterianas.¿Cómo se transmite la influenza?La evidencia médica ha demostrado que los virus de la influenza se transmiten principalmente a través de las pequeñas gotas que se producen cuando los pacientes enfermos con influenza hablan, tosen o estornudan. Estas gotas pueden caer en la boca o en la nariz de las personas sanas. Generalmente, estos virus se propagan a través de grandes grupos de personas que pasan tiempo en contacto cercano como: guarderías, salones de clases, residencias universitarias, cuarteles militares, oficinas, casas de asistencia para gente mayor, entre otros.Período de contagioUsted puede transmitir la influenza a otra persona antes de saber que está enfermo, y también mientras lo está.• Las personas con influenza son más contagiosas en los primeros 3 a 4 días después de la aparición de la enfermedad.• Algunos adultos sanos pueden contagiar a los demás desde 1 día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 a 7 días después de contraer la enfermedad.• Algunas personas, en especial los niños pequeños y las personas con “defensas bajas”, pueden causar contagios de los virus de la influenza por un tiempo más prolongado.¿Qué tan peligrosa es la influenza?La mayoría de los pacientes se recuperan de la influenza por sí solas, sin complicaciones. Sin embargo, algunos pacientes necesitan recibir tratamiento médico dentro de un hospital por las posibles complicaciones que pueden presentar a corto plazo. Esto se debe a que la influenza puede causar una infección pulmonar grave llamada neumonía.Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente de la influenza son:● Personas mayores de 65 años.● Niños muy pequeños (menores de 5 años)● Mujeres embarazadas● Pacientes con alguna enfermedad que debilita el sistema de defensa del cuerpo (por ejemplo diabetes, asma, enfermedades del corazón).Es por eso, que debe platicar con su médico de cabecera para decidir las medidas preventivas más adecuadas para toda la familia.¿Qué complicaciones puede producir la influenza?Las complicaciones incluyen: neumonía bacteriana, infecciones severas en los oídos, sinusitis y descontrol o agravamiento de las enfermedades crónicas como: insuficiencia cardíaca, asma y diabetes.¿Cómo prevenir la influenza estacional?• La primera medida y la más importante es vacunarse contra la influenza estacional. Se ha demostrado que la vacuna reduce la aparición de la influenza y el riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de esta enfermedad.• Lávese las manos a menudo con agua y jabón, o use alcohol frotándose las manos.• Manténgase alejado de las personas que conoce que están enfermas o evite los lugares de hacinamiento.¿Existen estudios de laboratorio para diagnostica la influenza?Sí. Los tipos de virus más comunes son “A” y “B”. Existen unas pruebas llamadas “rápidas” o “pruebas de diagnóstico rápido de la influenza”, que tardan entre 10 y 15 minutos en dar resultados. Sin embargo, no son pruebas tan exactas y tienen cierto margen de error. El diagnóstico sigue dependiendo de las habilidades y competencias de los profesionales de la salud para sospechar la enfermedad.¿Existe tratamiento para el manejo de la influenza?Sí, los pacientes con influenza deben recibir medicamentos llamados antivirales. Estos medicamentos pueden ayudar a prevenir serias complicaciones que se pueden presentar. Recuerde que los antibióticos no funcionan para el manejo de la influenza, a menos que exista la sospecha o evidencia de que el paciente también está sufriendo neumonía sobreagregada.¿Qué debe hacer si Usted está embarazada?La influenza puede ser muy peligrosa para las mujeres embarazadas. Si Usted está embarazada, es muy importante que se administre la vacuna contra la influenza. También debe evitar el contacto con personas con influenza o síntomas respiratorios similares.Si Usted está embarazada, llame a su médico de cabecera si:● Estuvo en contacto cercano con un paciente con influenza.● Piensa que podría estar sufriendo influenza. En mujeres embarazadas, los síntomas de la influenza avanzan rápidamente.Consejos de Salud para esta temporada de invierno1) Vacúnese contra la influenza estacional, en especial, si Usted pertenece a algún grupo de riesgo (mayor de 65 años, menor de 5 años o alguna enfermedad debilitante del sistema de defensa). Promueva la vacunación dentro de su familia.2) Lávese las manos con agua y jabón constantemente. Evite los lugares concurridos.3) Comuníquese con su médico de cabecera si Usted se siente enfermo con síntomas similares a la influenza.Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes.Dr. Jorge Alejandro Lemus AriasEspecialista en Medicina Internahttps://medicina-interna-pachuca.negocio.site/