Manual para no discutir sin lógica

Mi madre siempre dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y esto es una verdad tan grande como el lago de Texcoco. Pensar que el mundo piensa como tú es tan ilógico como pensar que no existe el calentamiento global. El hecho de toparte a alguien diferente y tomarlo como idiota, te hace más idiota.Así que, querido lector, me permito transmitir un mensaje que circula mucho por las RRSS pero que tiene una vida de sabiduría y que, creo, debería de estar en todas las paredes de México en los próximos 40 años para que nos los tatuemos en la mente. Va mas o menos así:Decálogo de la lógica:No atacarás a la persona, sino al argumento.No malinterpretarás o exagerarás el argumento de una persona para debilitar su postura.No tomarás una pequeña parte para representar el todo.No intentarás demostrar una proposición suponiendo que una de sus premisas es cierta.No asegurarás que algo es la causa simplemente porque ocurrió antes.No reducirás discusión solo a dos posibilidades.No afirmarás que, por la ignorancia de una persona, una afirmación ha de ser verdadera o falsa.No dejarás caer la carga de la prueba sobre aquel que está cuestionando una afirmación.Así que, si en alguna discusión se rompe algo de esto, fuera. Si alguien se siente con una superioridad para imponer sus ideas sin argumentos del decálogo, mal. Si un noticiero, medio, gobernante, líder, etc. se maneja sin estos puntos… duda.La era de la posverdad tiene muchos precios. Tan grandes como variados. Un poco de lógica no nos viene mal. Y si todos lo logramos, si estudiamos y nos informamos… puede ser que, en un futuro, el sentido común, sea tan común que englobe bien su mote.