Este 31 de octubre se estrenó Bohemian Rhapsody,haciéndola coincidir con la fecha de lanzamiento de la canción con el mismo nombre por allá de 1975. Antes de cualquier otra cosa, debo aclarar que por cuestiones ajenas a mi voluntad aún no lo ha visto, pero quiero aprovechar el hype y usar cuatrocanciones para contarte datos que deberías saber sobre el inmortal Freddie Mercury.Nacido como Farrokh Bulsara, Freddie Mercury, británico de origen parsi e indio, siempre será recordado por su inigualable voz y enormes aportes a la música. Sin duda es uno de los cantantes más memorables de la historia, al grado de queactualmente la ciencia ha comprobado que efectivamente su voz era única, barítono con una media vocal de 117.3 Hz, cifra casi inalcanzable, y lostonos que manejaba eran producidos a partir de la vibración de sus cuerdas ventriculares y no de las cuerdas vocales, como la gran mayoría de cantantes (sus dientes no tenían nada que ver). Y no solo eso, además fue un prolífico y talentoso compositor, así como un músico y pianista virtuoso.Todo lo anterior queda más que plasmado justamente en su tema Bohemian Rhapsody, escrita por el propio Mercury para el afamado álbum de Queen, A Nigth at the Opera de 1975, canción que presenta una estructura poco común, episódica, más cercana a una rapsodia clásica, de ahí su nombre, que a la música popular. Este fue el tema que le ganó a la banda la fama internacional y muchos afirman que habla sobre su propia vida y lucha contra la muerte, pero la realidad es que Mercury jamás quiso revelar el verdadero significado de la letra y que además, se lanzó al mercado al menos 12 años antes de que Mercury fuera diagnosticado seropositivo.Al respecto, además de su talento, Freddie Mercury fue conocido por su vertiginosa vida, en la que cayó entodo tipo de excesos, mismos que en consecuencia lo llevaron a su trágica enfermedad. En ese sentido, tenemos su tema Don't Stop Me Now, aunque en el momento de su lanzamiento fue considerada una canción menor dentro del canon de Queen, hoy en día es una de las más icónicas, lanzada como sencillo del álbum Jazz en 1978. Sin embargo, a Brian May,guitarrista de Queen y gran amigo de Freddie, nunca le terminó de convencer el tema porque creía que de alguna manera enaltecía el hedonista y peligroso estilo de vida de Mercury, de hecho, en la versión de estudio May únicamente interviene con la guitarra durante el solo.Mercury era un gran amante de los gatos y tenía muchos, Tom, Jerry, Oscar, Tiffany, Goliath, Miko, Romeo y Lily, la gran mayoría adoptados o rescatados de alberges, de hecho su primer álbum en solitario, Mr. Bad Guy (1985), estaba dedicado a su extensa tropa gatuna, y también a todos los amantes de los gatos; pero Mercury tenía una predilecta, Delilah, una hembra siamés grande y fuerte, que tuvo el honor de que le dedicara una canción con su nombre: Delilah, incluídaen el álbum de Queen, Innuendo de 1991. Pero lo que realmente quiero resaltar con este tema es que Delilahfue un regalo de Mary Austin, sin duda el gran amor de la vida de Mercury, un amor tan fuerte que traspasó el plano sexual, que aunque sí fue su exnovia, luego de que Mercury definiera su orientación, Austin permaneció a su lado incondicionalmente y jugó el papel de mejor amiga, hermana, madre y esposa. Es bien sabida la relación que Mercury tuvo con JimHutton, su última pareja antes de morir, pero quién procuró de Freddie hasta sus últimos días y que sin duda poseía su corazón fue siempre Mary Austin; como prueba, en su testamento, Mercury le legó la mayoría de sus bienes, incluida su casa conocida como Garden Lodge y los derechos de autor sobre sus canciones, además de confiarle el cuidado de sus gatos; Mary continúa viviendo en esa casa con su esposo e hijos y de hecho es la única que sabe la verdadera ubicación en donde se esparcieron las cenizas del cantante. A Hutton solo le dejó quinientas mil libras, misma cantidad que a su cocinero y su asistente.Y para cerrar quiero hablar de The Show Must Go On,también del Innuendo, escrita por Brian May para Freddie Mercury quien se encontraba en sus últimos meses de vida, en ella habla sobre el inminente final yla lucha de su amigo por seguir con el espectáculo hasta el último momento, preparando así a sus fans para lo que estaba por venir. Evidentemente la canción generó especulaciones entre la prensa acerca de la salud de Freddie, sobre la que se rumoraba desde hacía años.Después de mantener un total hermetismo al respecto durante casi 4 años, finalmente, un 23 de noviembre Mercury decide confirmar ante los medios que padece sida; al día siguiente, el 24 de noviembre de 1991, Mercury falleció a los 45 años de bronconeumonía complicada por el VIH.Sin embargo, el genio y virtuosismo de FreddieMercury lo convirtieron en leyenda, su talento permanece en nuestros corazones a través de cada una de sus canciones y su maravillosa voz se seguirá escuchando por muchas generaciones más.REDES:Facebook: /MelomanoRadioTwitter: @MELOMANO_radioInstragram: melomano.media