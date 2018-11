Chucky piensa en jugar en la Premier League

Hirving Lozano desea llegar a un equipo de la Premier League.

"Ojalá y Dios quiera que me den la oportunidad de jugar en un equipo de la Premier League. Me gusta mucho, me llevo muchas experiencias. En cada partido aprendo mucho, me llevo experiencias muy bonitas y la verdad es que lo he disfrutado al máximo", señaló el delantero en entrevista con ESPN.