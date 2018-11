'A José José le dan veneno para ratas y él lo sabe', denuncia su hijo

"Me dijeron que él estaba bien, que lucía delgado, pero que cuando le informaron de mi presencia, les dijo que no era bienvenido en esa casa”

Se ha especulado mucho sobre el estado de salud del cantante. FOTO: Tomada de Google.

Fuertes declaraciones del hijo



"Toda la mier** que esta gente le inyecta en su cabecita, de mí y de Marysol, quien tampoco pudo verlo hace unos meses. Lo han separado de toda su gente, diciéndole que los héroes son Sarita y Yimmy (esposo de su hermana)”



"En Miami comenzó a sentirse mal y bajó mucho de peso. Le hicieron estudios de sangre y descubrieron que lo estaban envenenando, con veneno para ratas, su propia esposa, Sara. Cuando él se enteró, dijo que no iba a hacer nada y quemó los resultados. De eso es testigo Laura Núñez y, obvio, Sarita (su hermana)”

José José con su hija Sarita. FOTO. Tomada de Vanguardia.

José Joel visitó a su padre, luego de las especulaciones sobre su hermana Sarita y el secuestro que le habría hecho a José José en su casa de Miami.Pero el hijo de 'El Príncipe de la Canción' se llevó una sorpresa cuando se le dijo que su padre no quería verlo.El también hijo de Anel Noreña se enojó y le expresó a un medio:Pero la cosa no paró ahí; como relata Tribuna, dijo que a su padre lo envenenaron con veneno para ratas.Al parecer el hijo del cantante decidió no quedarse callado; dijo que fue a investigar porque no quiere creer en la maldad "de esta chamaquita", que ya no puede seguir guardándose la verdad y decir que todo está bien para que no se infarte o se vaya a morir.