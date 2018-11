Carlos Loret de Mola habla sin tapujos sobre los 'demonios' de Mauricio Clark

¡Se acerca el frío! Mantén tu cabello a salvo de forma sencilla



“Mauricio es un cuate que ha peleado con muchos demonios a lo largo de su vida y creo que sigue peleando”



“Yo no estoy de acuerdo con él, en esto de que se curó, yo no sé lo que está pasando, porque hace años que no lo veo. Yo lo que le deseo es que esté bien; es un cuate al que yo le veía una carrera franca, exitosa, una ruta extraordinaria, pero de pronto empezó a batallar con todos estos demonios”



"Él ha reconocido que tiene enfermedades con las que ha tenido que batallar, de alcoholismo, de drogadicción"

Carlos Loret de Mola habló ante las cámaras sobre su ex colaborador Mauricio Clark, en el programa 'Primero Noticias'.El periodista dijo que Mauricio era un excelente elemento en el programa pero que sus 'demonios' y adicciones no lo dejaron seguir brillando.Loret de Mola le veía 'un gran futuro en el medio' a Clark, quien ha destacado en los últimos meses más bien por sus declaraciones polémicas.También dijo, a Adela Micha, que no está de acuerdo en lo que opina Clark, que la homosexualidad se cura 'de la noche a la mañana'.Desea que su ex compañero recupere esa ruta tan fascinante que se le veía, profesionalmente hablando.