Adele, una niña feliz. FOTO: Tomada de Instagram.

"No se trata de una broma, es algo genuino y muy importante para mí. Cuando se dieron a conocer fue un momento que me marcó: hablaban del poder femenino y eran cinco chicas normales que lo hicieron muy bien y consiguieron triunfar. Y yo también quería triunfar, no sabía en qué, pero quería hacerlo"

Las Spice Girls regresan para hacer cantar y bailar a sus fans, y por todo el mundo están celebrando que vuelvan los 'buenos viejos tiempos'.Adele, la celebridad con 3 décadas de vida más rica de Reino Unido, es una admiradora de la banda femenina desde que era una niña, y el anuncio del regreso de la agrupación la emocionó tanto que lo celebró de una manera muy graciosa.Quiso compartir las emociones que tienen no sólo ella sino las seguidoras de la banda, en una sola instantánea, y lo hizo con el mensaje "¡Ja! Así es como me siento ahora mismo. Estoy lista" y la siguiente fotografía:Adele sorprendió con lo joven que es en la foto, donde detrás de ella aparecen los pósteres de Emma, Geri, Mel c, Mel B y Victoria; la niña hace un gesto de triunfo mientras se come un dulce.¿Quién iba a decir que esa niña alcanzaría este éxito?, tampoco sabían muchos que fuera ferviente admiradora de la banda femenina.Ya había hablado de lo que le afectó que Geri abandonara la formación en 1998. Para Adele fue la primera vez que le rompieron el corazón. Dijo al presentador James Corden en la sección 'Carpool Karaoke' en Londres: