¡Con ustedes Roberto Carlos!

“Quiero decirles algo, cuando estoy aquí llegan a mí tantas emociones, porque sus muestras de cariño son tantas que necesito de ellas”, dijo el famoso, que arrancó su gira mexicana en León.

“Ustedes pueden decir lo que quieran, pero la que siempre va a tener la última palabra va a ser la mujer”, eso le ganó los aplausos.

“Tuve la oportunidad de cantar un dueto con Alejandro Sanz, que además de ser un gran ser humano, es un gran artista. También con JLo con quien estuve en Los Ángeles, no del modo que están pensando (risas), pero es una mujer muy hermosa, una súper estrella”.

'Ese tipo soy yo'

“Hay un tipo de hombre, uno el que quiero ser y que cariñosamente explico en esta canción”.

Y el amor no tuvo límites... unjovial, sin tabúes y agradecido por tanto amor, regresó apara presentar parte de su disco “”, que después de 25 años, representa su regreso a los estudios de grabación.Dos años de ausencia fueron una eternidad para los más de 3 mil 500 fans, que llegaron el martes 6 de noviembre alenfundados en abrigos, sacos y sus mejores atuendos de noche.Roberto presentó su tour “” y eso fue el concierto, un cúmulo de emociones entre felicidad, llanto, dulzura y recuerdos de amores que no se han ido, que duelen casi hasta el hueso.La velada fue especial no sólo por más de dos horas de música y anécdotas, sino porque Roberto cumple 60 años de carrera, una que aglutina 106 álbumes de estudio y un “”.Después de las 9:20 de la noche, una voz en off anunció: “¡Señoras y señores, con ustedes!”.La banda formada por sus amigos de pubertad, secundaria y de la vida, comenzaron con unde todos losdel brasileño; las impecables luces azules y blancas acariciaron los rostros de sus fans. En ese momento apareció en escena:Como el elixir que da vida, así comparó el músico todo el ambiente en el Poliforum, el que de inmediato se inundó con el olor a botana,y el sonido de refrescos destapándose.”, el himno de quienes rompieron con un amor y piden volver, aquella que se hizo famosa en la voz deDespués, con su atuendo de, tomó la guitarra y cantó “”, una de las más grabadas.Ademas, dio cátedra de su experiencia con las mujeres:”, “”, “”, “”, “e”, “”, además de duetos con(“”) y(“”) le dieron otro sabor a la velada.Tras brindar tips para los hombres y alabar a las mujeres, dijo:Así siguió “”, para después presentar a su banda, agradecer el cariño mexicano y cantar la más esperada.”, que fue un boom en la década de los noventa cuando el intérprete la dedicó a. Los celulares se encendieron, grabaron la escena y la inmortalizaron en susDespués, llegó el fin, uno que provocó suspiros y que será recordado, a diferencia de su último concierto en, como el de mayor acercamiento, energía, entusiasmo y comunión con el público.