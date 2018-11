'El Rey Grupero' hace cruel broma a Niurka y la actriz se le lanza a golpes

Marco Corleone lo lanzó al piso sin problema y la cosa casi se pone grave. FOTO: YouTube.

La reacción de la actriz

El Rey Grupero es un youtuber que ha ganado muchas vistas del público, pero pocos 'likes' de sus 'víctimas', pues se dedica a gastarle bromas a cualquier individuo, sean personas comunes o actores, famosos, policías.Sus compañeros son Gran Danger y Polidraco, y por sus bromas los han golpeado muchas veces; el luchador profesional Marco Corleone estuvo a punto de herirlo de gravedad una vez, cosa que a los youtubers al parecer no les importa, pues siguen jugando.El Rey Grupero y Polidraco decidieron 'jugar' con los sentimientos de la polémica actriz cubana Niurka; Polidraco fingió ser una persona inválida y muda, con el deseo de un beso de la actriz.Niurka se sintió muy conmovida y cuando le iba a dar un beso, este le plantó otro en la boca y comenzó a burlarse. La actriz le lanzó una grosería y le dijo que "con esas cosas no se juega"... aunque los youtubers se siguieron burlando.Los personajes han sido criticados por las bromas tan pesadas que han hecho, que obviamente enfurecen a sus víctimas, y se la pasan corriendo y gritando que 'los van a golpear'.Arrojan agua a la gente, 'agua con pelos', les 'estampan' pasteles de merengue en la cara e incluso les bajan la ropa. Han recibido amenazas y han estado a punto de 'ser las víctimas ellos', pues no saben qué reacción tendrá la gente.