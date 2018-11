Travis Scott 'enloquece'; le inunda la casa de flores a Kylie Jenner

Detalles que desataron 'envidia'

Kylie Jenner presumió en su cuenta de Instagram su vehículo regalado. FOTO: Tomada de Instagram.

Flores y vehículos, las ideas de Travis y Kanye

Kim birthday flowers from Kanye. pic.twitter.com/FUa3byRQQG — KKW MAFIA (@KKWMAFIA) October 20, 2018

¿Un chocolate? ¿un mensaje fuera de lo 'común'? ¿una cena ?, 'nah', ¿qué tal inundar la casa de tu amada con rosas rojas y velas?Para el rapero Travis Scott un 'pequeño' gesto de amor es algo como eso, y su esposa Kylie Jenner se tardó varios segundos en captar todas las flores a su alrededor.Así fue como una de las influenciadoras y empresarias más famosas del momento encontró su casa en Hidden Hills; Millie Bobby Brown, Emily Ratajkowski y algunas de sus hermanas le comentaron el videoclip con corazones.De fondo sonaba Hell Of A Night, una canción con frases románticas como "Our first kiss in the livin´room, that´s a hella way to end the night" (nuestro primer beso en la sala de estar, esa es una forma increíble de terminar la noche).No se sabe si ya están casados o no, o si ha habido petición de mano oficial, aunque Jenner suele referirse a Travis como 'hubby', una palabra que se traduciría como 'maridito'.Cuando la menor de las hermanas Kardashian cumplió 21 años de edad, el rapero le regaló un Rolls Royce vintage 'para su colección'. En octubre también le llenó su casa de flores.Parece que hay una competencia entre Kanye West, su amigo, y él, pues el esposo de Kim Kardashian le decoró la casa de ambos cuando la socialité iba a cumplir 38 años.