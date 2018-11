“Pensé: ‘Vamos, no puede ser, ¿de verdad?’. Entonces me miré en el espejo y me dije: 'Sí, hoy te ves sexy’. Para ser honesto, fue un sentimiento agradable, una linda sorpresa y un levantamiento de ego seguro”

Lo molestaban de joven



“Era muy alto y delgado, además mi nombre era Idrissa Akuna Elba, así que me molestaron un poco. Pero en cuando me creció el bigote, fui el chico más genial de la cuadra”

Los consejos de Idris Elba para conquistar una mujer



“El contacto visual y la empatía. Ya sabes, como leer la vibra de alguien. Me encanta tener confianza, pero también sé cuándo controlarlo y simplemente mantenerme humilde”

La revista People hizo su lista de los hombres más sexys del mundo, como cada año, y ya hay un 'número uno'.A sus 46 años de edad Idris Elba es el más galán. El británico no pudo creer la noticia cuando se lo informaron.El actor no siempre fue halagado; por el contrario, dijo que por ser alto y delgado, y por su 'complicado' nombre, lo molestaban cuando era más joven.Fútbol, básquetbol, cricket, hockey y rugby, son los deportes que practicó cuando estaba en la escuela en Londres, y ahora nosólo ve los frutos de esos esfuerzos, sino que da consejos para conquistar a una mujer.Tal vez ya has visto a Idris en alguna de sus películas y no lo sabes. 'Thor', 'Avengers', “Hobbs & Shaw” y The Mountain Between Us (La Montaña Entre Nosotros) son algunos de los títulos en la carrera del 'hombre vivo más sexy del mundo'.Con información de People y Telemundo.