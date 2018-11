Su origen

Este recorrido no se toma a la ligera. Quien desea completarlo, debe saber que caminará entreque lucen como una grieta entre dos paredes de piedra. También pasará por secciones cuyo piso es una rejilla que permite. Y, aunque la experiencia es segura, habrá tramos donde el viajero querrá abrazarse a la roca paraPor esto, el, es considerado una de las. No es porque explorarlo represente un riesgo, sino por su ubicación única: abarca ocho kilómetros de un cañón tallado por elEn algunas zonas, la formación alcanza hasta 700 metros de profundidad. Está en la provincia de, perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía. Queda a dos horas en auto desde Sevilla.Cuando se creó,la vía no tenía ningún fin turístico. De hecho, su propósito era facilitar los trabajos de mantenimiento de un canal de agua que serviría como parte de una central hidroeléctrica. Se le llamó Caminito del Rey porqueacudió a inaugurar la obra.Antes de que el sendero existiera, ya había una ruta de tren que pasaba por el margen izquierdo del río Guadalhorce; el Caminito del Rey se construyó a la misma altura, pero del lado derecho del río. Cuando terminaron las obras en la zona, la gente de El Chorro, la aldea más cercana, comenzó a utilizar el camino. Tanto los trabajadores que se establecieron ahí como las familias locales lo usaban para comunicarse con otras poblaciones.Para inicios de este siglo, la vía estaba abandonada y transitarla era altamente peligroso.y se estableció oficialmente como un recorrido turístico.Aunque el Caminito del Rey se extiende por aproximadamente ocho kilómetros, solo tres corresponden a pasarelas ubicadas por encima del suelo. La experiencia completa puede tomarte deEn la ruta hay dos grandes desfiladeros. El de Gaitanejo es el primer escenario espectacular del viaje. Consiste en una pasarela de madera construida entre dos paredes de roca caliza, cuya separación mide apenas 10 metros de ancho. Esa misma pasarela se ha construido tres veces; la primera versión consistía en tablones sostenidos por piezas de hierro clavadas al muro, y solo una cuerda servía como pasamanos.Hay una sección llamada, que separa los dos desfiladeros. Es un sinuoso camino que baja hasta casi llegar al río; cerca de su punto más bajo hay una pequeña caverna que estuvo habitada durante el Neolítico. Entre dos antiguos túneles del ferrocarril, está elLa estructura se volvió célebre por haber sido cruzada por Alfonso XIII durante su visita a la obra.El segundo desfiladero, de loses la parte más emocionante de la ruta. Una cosa es segura: al caminar por él, todo visitante experimenta vértigo. Las pasarelas están enclavadas a más de; sobre ti, las paredes de roca alcanzanLa prueba de valentía es el: un mirador con piso transparente, que da la sensación de estar flotando sobre el abismo.Casi al final, llegas al punto más famoso de la ruta. Es un puente de 35 metros que cruza de un muro de piedra a otro, a 105 metros sobre el río. Su piso es de rejilla, por lo que asomarte hacia abajo puede resultar inquietante. La estructura es capaz de cargar hasta 50 mil kilos.A veces, por las condiciones meteorológicas, es necesario cerrar el acceso al Desfiladero de los Gaitanes. Ya existe un túnel que te lleva a los puntos más icónicos de este último tramo para que no te los pierdas por culpa del clima.-HorariosEl primer horario de entrada es a las 9:30 de la mañana y el último a las 16:30 horas. Es necesario reservar tus boletos con anticipación, pues se agotan rápido.-CostosLa entrada general cuesta 10 euros (219 pesos, aproximadamente); un recorrido guiado cuesta alrededor de 18 euros (394 pesos).No pueden acceder menores de 8 años.www.caminitodelrey.info