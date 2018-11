FOTO: Tomada de Google.

Cansancio constante y somnolencia

Despertar naturalmente o sólo una alarma



"Lo que tú quieres es ayudarte a ti mismo a despertar pero sólo te echarás a perder todo el día"

Lo ideal es apagar la alarma sólo una vez, a la hora en que tienes que despertar, aunque parezca más difícil para tu cuerpo.

Despertar 'de a poco', como para hacerte a la idea de que ya es hora de dejar tu cama y comenzar a trabajar, es una de las técnicas que en el día a día que muchos utilizamos, o lo hemos hecho alguna vez.Pero ¿qué le hacen a tu cuerpo los intervalos de 5, 10, 15 o 20 minutos en los que estás tomando mini siestas y te interrumpe la alarma?Si piensas que eso te ayuda a despertar con más suavidad estás equivocado(a). Juan José Ortega, el vicepresidente de la Sociedad Española del sueño, lo explica.Si se establece la primera alarma mucho antes de que realmente salgas de la cama, no le das oportunidad al cuerpo para prepararse para despertar.Después del sueño todos necesitamos unos minutos para recuperarnos, pero el autoengaño de posponer la alarma te causará cansancio constante y somnolencia durante el día.Durante el día esto hace perder la capacidad de tomar decisiones, sufrir el deterioro de la memoria y caída de la productividad.En palabras del biólogo Mitchell Moffit "en lugar de tener que preparar el cuerpo para despertar, estás haciendo todo lo contrario; cada alarma subsiguiente hace que te sientas aún más cansado", relata LOS40.Los expertos recomiendan que despertemos naturalmente, sin ningún tipo de alarma, aunque si no logramos hacerlo, apagar la alarma una sola vez es lo mejor.'Jugar' con el reloj interno sólo hace que los problemas de atención y memoria crezcan. Utiliza ese tiempo para el desayuno, un cambio en el look diario u otra actividad que te anime.