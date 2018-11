¿Qué debes de comer si no tienes tiempo para hacer ejercicio?

Bájale al azúcar y carbohidratos

Incluye estos alimentos a tu dieta

Actualmente es común que las personas tengan unadebido a las lo al tiempo libre que ahora se invierte en lao actividades que se disfrutanSi ingerimos una gran cantidad de, pero no realizamos ejercicio, los alimentos no se procesarán correctamente, por lo cual incrementará la grasa y, por supuesto, el peso.De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "más del 95% de la ganancia de peso es debido al, así como a la falta o nula práctica de actividad física".Por lo tanto, es importante seguir una dieta baja en, los cuales tardan más en el proceso de digestión, si eres una persona con una vida sedentaria.Los principales alimentos que debemos evitar si somos sedentarios son los refinados. La experta en nutrición Fernanda Alvarado afirma que debemos evitar consumir los alimentos queAsimismo, recomienda que para prevenir eventosdebemos limitar la ingesta deLas personas sedentarias deben incluir a su dieta alimentos como(frijol, haba, garbanzo),(lechuga, quelites, acelgas, espinacas),y ciertas(papaya, plátano, sandía, manzanas, ciruelas, durazno, fresas, peras); también deben consumirEs importante que consumas alimentos con pocas, debido a que pueden ser factor delde nuestro. Además es fundamental intentar hacer actividades físicas, para estimular laY finalmente, no olvides consumir suficientenatural y si es de frutas, tómala