Sigue Finanzas de la UAEH sin titular, tras 5 meses de detención de Coordinadora

SIN DESIGNACIÓN OFICIAL EN FINANZAS



“Lo qué pasó es una cuestión legal (…) cualquier persona de la Universidad que se vea inmersa en una situación contraria a derecho, desde los estudiantes que se vean implicados en un supuesto ilícito y se les compruebe, en automático se les causa baja, con mayor razón los académicos”.

de lade, ex titular dede la, dicha coordinación permanece sin relevo en el cargo.Así lo informó el rector de la institución,, quien agregó que hasta que la ex funcionaria universitaria resuelva su situación legal, podría volver a laborar en la UAEH.Quien fungía como Coordinadora de Finanzas, actualmente enfrenta unpor un supuesto ilícito en materia electoral y ultrajes a la autoridad.AMHidalgo lo publicó:Pontigo Loyola indicó que aún no está decidido si Gabriela M.V. regresará a la coordinación de Finanzas cuando concluya su proceso, o bien, si ocupará otro puesto en la Universidad.No obstante, indicó que analizan el asunto y será hasta que concluya su situación legal cuando decidan si continuará con sus funciones.Actualmente, al frente de las finanzas de la UAEH labora la contadora Esthela Galindo. Sin embargo, el rector aclaró que "no se ha designado a una persona como coordinador del área" de manera oficial.