“Lo que busco es que mandemos el ejemplo de compromiso y de comportamiento, si bien es cierto que se hace acreedor a una sanción por circular en su moto particular y uniformado, lo cual manda un mal mensaje, está atacando la integridad y confianza que puede tener la ciudadanía en esta corporación, en consecuencia es nuestro interés que no labore más con nosotros”, dijo.

Cero tolerancia



“Se agradece que nos ayuden a hacer reportes, de nuestra parte corresponderemos con lo correcto, la cero tolerancia inicia aquí adentro, (el elemento) no está trabajando, tenemos que hacer un procedimiento”, puntualizó.

ESTÁN VIENDO:

Unde la dirección deserá, pues fue detectado, señaló el director de Movilidad, Daniel León Morales.Fue endonde se exhibió la conducta del elemento, y a quien además de haberle iniciado unLeón Morales refirió que desde que asumió la dirección de Movilidad, le hizo saber a los elementos que existiría, por lo que al momento van 3Señaló que la baja no será arbitraria, pues platicó primero con el coordinador de Tránsito para evaluar la sanción, y se inició un procedimiento legal para que su despido esté conforme a lo que marque la ley.Agregó que por corresponder a los reclamos ciudadanos, no podrían tener entre sus filas a un elementos que no cumple con el reglamento, ni mucho menos hacerlo trabajar en operativos de situaciones que no respeta.