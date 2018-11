Resultados de evaluaciones al desempeño de secretarías en 2019

A partir del próximo año el gobierno de Hidalgo cambiará la forma en la que evalúa el desempeño de sus secretarios y funcionarios, pues, tomará en cuenta índices de productividad compartida.

Es decir, ya no será la evaluación de una secretaría, sino de dos o más con base en los programas compartidos; dependiendo de los resultados, se dará la permanencia o remoción de secretarios, directores y funcionarios responsables.

Así lo señaló Israel Félix Soto, Secretario de Políticas Públicas del gobierno estatal, tras concluir su comparecencia ante diputados locales, adelantando que los primeros resultados de las evaluaciones se darán en los primeros meses de 2019.

De ello, dijo, dependerá la rotación de secretarios o funcionarios, aunque la decisión será del gobernador Omar Fayad Meneses.

Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado local de Morena, solicitó al titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública de Hidalgo, Israel Félix Soto, investigar la construcción de un acueducto en el municipio Zimapán, a cargo de la empresa ICA, pues no ha dotado de agua a 20 comunidades.

“Es curioso, pues se están llevando mil 700 litros por segundo de agua entre los límites de Hidalgo y Querétaro. Tal parece que se está negociando para que esa obra del acueducto no se culmine, dejando sin agua a las comunidades de Zimapán, solicito su intervención”, dijo el diputado durante la comparecencia.

El legislador de Zimapán reveló que para la construcción del acueducto se han destinado 300 millones de pesos.

Los diputados Viridiana Jajaira Aceves Calva, Lucero Ambrocio Cruz, Susana Araceli Ángeles Quezada y Miguel Ángel Peña Flores, cuestionaron a Israel Félix por el recurso destinado a Comunicación Social.

“Son 885 mil pesos diarios en Comunicación Social de Hidalgo, gastan más en publicidad y lo que tanto presumen simplemente no se ve en la realidad”, señaló la diputada Lucero Ambrocio, quien pidió que ese recurso se aplique en frenar la migración de ciudadanos de Ixmiquilpan, distrito de donde es originaria.

En respuesta, Israel Félix dijo que gracias a esa inversión han incrementado la promoción de zonas turísticas de su distrito, como balnearios del Valle del Mezquital, y elevado la ocupación hotelera. Además, que el monto en comunicación incrementó debido a que centralizaron el gasto de todas las dependencias y también abarca campañas preventivas como de salud.

Finalmente, la legisladora morenista advirtió que desde el Poder Legislativo revisarán los recursos para comunicación social, a fin de reducir la partida.

Ante el cuestionamiento de la diputada de Pachuca, María Corina Martínez, sobre la presunta duplicación de funciones de José Olaf Hernández Sánchez como titular de la Secretaría de Cultura y del Consejo para la Cultura y las Artes, Israel Félix aclaró que no se duplican funciones y que “cuando venga a comparecer el secretario Olaf se podrá aclarar esta situación”.

El secretario solicitó a los diputados que “nos ayuden” con más recursos para aumentar salarios a médicos y especialistas, con la finalidad de que les sea redituable ir a centros de salud lejanos o rurales.

“Hay médicos que no quieren ir a laborar a zonas rurales ya que los sueldos son muy bajos y no quieren irse a trabajar porque no les conviene; por ello, tenemos que trabajar de forma coordinada para mejorar el salario de los médicos en los centros de salud de Hidalgo”, expresó.