¿Cuánta marihuana proponen portar legalmente para consumo personal?

"El problema del narcotráfico ya se disparó, probablemente esto hubiera funcionado antes que Felipe Calderón Hinojosa hiciera la estupidez de declarar la guerra contra las drogas", dijo.



"Eso fue lo que creó la política de persecución de Felipe Calderón", denunció.

La iniciativa de lapara regular el uso de lacon fines—que se presentará este jueves—, sufrió tres cambios, entre ellos, se establece que la portación personal delserá deActualmente elestablece que la permisibilidad depara portación personal. Otro de los cambios que se le hizo es que será sujeto de sanción penal toda persona que comercie, distribuya, done, regale, venda y suministro de productos de cannabis para uso adulto a menores de edad.Así como aquellos que empleen a menores de 18 años edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de Cannabis. Por su parte el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal explicó que la iniciativa sería modificada, para hacer ajustes de técnica legislativa.. En relación a la propuesta de la legalización de la marihuana con fines recreativos que presentó la próxima secretaria deel escritor ydeclaró que esta política pública no solucionará el problema del narcotráfico al menos de fondo, sino que sería únicamente "un paliativo" a la situación de violencia que se vive en el país.El reconocido activista reiteró que si bien lapuede ayudar a la lucha contra el narcotráfico, actualmente ésta política no solucionará este problema porque el asunto es mucho más grave.El tambiénexpresó que la legalización de las drogas es necesaria, pero que al momento únicamente funcionaría como "un paliativo", ya que la estrategia del ex mandatario panista trajo consigo una multiplicación de los crímenes relacionados al tráfico de drogas.destacó que en realidad lo que se está enfrentando en México no es un problema de drogas, sino el hecho de que éste fenómeno viene acompañado de otros como la trata de personas, asesinatos y desapariciones forzadas.Consideró que hasta antes de esa estrategia, los narcotraficantes eran "empresarios ilegales", sin embargo, a raíz de esas políticas se articularon para formar grandes redes criminales.Afirmó que la legalización de las drogas en un tema de salud pública, así como de libertades y que el verdadero asunto de seguridad nacional es el comercio de armas de fuego.En cuanto a laprocedente dedijo que espera que se les de acogida en Estados Unidos o en México.En ese sentido, comentó que se les debe dar al menos las condiciones de dignidad cívica, más allá de lo mínimo humano a las personas que están de paso en el país.Agregó que éste asunto es un tema "duro y espinoso" que no es exclusivo de México o Estados Unidos, sino un fenómeno que se está presentando alrededor de todo el mundo.