Maestra denunció amenazas, no le hicieron caso y apareció muerta con un disparo en la cabeza

NO VALORARON RIESGO

BUSCAN VERIFICAR SI EXPUSO AMENAZAS

Lalocalizada muerta con uncinco días después de su, se inició como catedrática de honorarios en el sistema de bachilleres a distancia, en planteles ubicados en la zona serrana.En 2014, con su evaluación obtuvo su plaza docente con una carga de trabajo de 21 horas semana/mes en los planteles delubicados en la comunidad de laDesde hace un año,solicitó su cambio de adscripción del plantel número 28, ubicado en lade donde es originario su ex cónyuge, tras haber sufrido agresiones y amenazas.La joven catedrática, que impartía la materia de Metodología de la Investigación, desapareció la mañana del primero de noviembre cuando conducía su auto un Accord Honda rumbo al plantel.Su cuerpo, en proceso de descomposición, fue localizado entre el monte en la comunidad de la Guamuchilera, en el municipio de Mocorito. El dictamen forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) certificó que su muerte se derivó de un disparo en la cabeza."Somos más que 53", dijo que las autoridades educativas y sindicales no valoraron el riesgo en que se encontraba la maestra, pese a que esta expuso los motivos de su petición de cambio.La dirigencia de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tenía conocimiento que la maestra Aidé era objeto de agresiones físicas y amenazas, y pese a ello no autorizaron su cambio de adscripción.El profesorRentería explicó que laal plantel de la colonia 21 de Marzo de estapuesto que el sindicato ubicó en este espacio a maestros recién evaluados.La maestra, quien se inició en el 2011, conquistó hace cuatro años su plaza docente.dijo que se inició una revisión del expediente de la maestra asesinada para verificar si existen documentos que validen que ella puso en alerta a las autoridades.Comentó que conoce que en octubre del año pasado, ella solicitó su cambio de adscripción del plantel número 28 del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, ubicado en lo que se conoce como El Tamarindo, por motivos personales.Su hermanareveló que los últimos días percibieron quese encontraba nerviosa, luego de haber tenido una conversación conPidió comprensión a su dolor y el luto de su familia para no emitir mayores datos, en espera que la Fiscalía General de Justicia esclarezca el crimen de la maestra y castigue al presunto responsable.