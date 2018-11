DERECHOS LGBTTTI

Esperan caravana migrante

El Senado aprobó por unanimidad las reformas legales para garantizar el derecho a la seguridad social de las parejas del mismo sexo, una iniciativa que fue promovida por el expresidente nacional del PAN hoy senador de Morena, Germán Martínez, y también por la senadora leonesa Malú Mícher Camarena.Luego de la aprobación, Malú dirigió un mensaje a la comunidad #LGBTTTI que estaba afuera del Senado para celebrar la reforma: “No daremos un paso atrás, todos tienen derecho a tener derechos, nadie puede ser víctima de discriminación, y sobre todo a que tengan derecho a salir del clóset”.En Guanajuato, reconocer los matrimonios igualitarios es agenda prohibida para el PAN. Lo que no hace click es que el Grupo Parlamentario de Morena no lo tenga en su agenda legislativa. El PRD con Isidoro Bazaldúa, quien repite como legislador, ya lo planteó antes y lo retoma, les gana esa bandera.Ayer por la tarde sesionó el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) para elegir, por unanimidad, a los nuevos 30 integrantes de la Comisión Permanente del Comité Estatal. Ahí estuvo el gobernador Diego Sinhue, quien apareció para dar un breve mensaje para llamar a la unidad.En sus redes sociales el Gobernador comentó: “Me dio gusto reunirme con el Consejo del PAN Guanajuato para mantener el diálogo y la cercanía con quienes representan la institución”. También fue la primera reunión que encabeza el jefe estatal, Román Cifuentes, quien los exhortó a trabajar juntos.Entre los nombres están: Juan Carlos Alcántara, jefe del gabinete de Diego Sinhue; los diputados locales leoneses: Libia García, Rolando Alcántar, Cristina Márquez; la legisladora Noemí Márquez, diputada hermana del ex Gobernador; Alfonso Borja, director general del DIF Estatal; la titular de la Procuraduría Ambiental Estatal, Karina Padilla; el diputado federal Ricardo Villarreal; entre otros.***NO AL ABORTOEl diputado federal leonés, Éctor Jaime Ramírez, junto con otros congresistas, recibieron ayer más de 185 mil firmas recabadas por el Movimiento Ola Celeste de México en rechazo al aborto. El médico-político panista dijo compartir la causa y ofreció trabajar con los organismos de la sociedad a favor.La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León tuvo ayer una encerrona convocada por los ciudadanos que la integran, sin autoridades, a la que invitaron a los asesores que fueron contratados para instrumentar el nuevo Modelo de Seguridad para León: Juan Carlos Murillo y Bernardo León.Trascendió que Bernardo presentó un adelanto de los resultados de una “Encuesta de Victimización”, que se mandó realizar para conocer la realidad de la criminalidad en León, pues los datos oficiales sólo dan luz del 10 al 12% de los delitos que son los que se denuncian, del otro 90% no sabemos nada. Los resultados completos de la encuesta, se dijo, los informará en breve el alcalde Héctor López.El ex Comisionado de Seguridad en Morelia les expuso el avance para implementar las estrategias de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, como la operación de los centros de atención a víctimas, la capacitación de los policías para recibir denuncias e investigarlas y de los oficiales calificadores para convertirse en jueces cívicos que dejen de aplicar multas y procuren que el infractor repare el daño.En el caso de Juan Carlos Murillo, cuyo contrato que arrancó en enero había sido cuestionado por algunos en “La Mesa” por la falta de resultados, ya presentó un poco más de la tarea. El Ayuntamiento debe revisar y aprobar un Programa Municipal de Seguridad y el “Plan de Convergencia Estratégica”, que se le encargó debe ser el pilar de la estrategia a largo plazo, en su chamba hay mucho en juego.La Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado prepara la atención para la caravana migrante.El secretario, Juan Hernández, expuso que el contingente podría dividirse al salir de la capital mexicana para tomar tres rutas diferentes hacia EU, pero también podría venir sólo por la carretera federal 57, en un tramo guanajuatense de aproximadamente 90 kilómetros, y será donde el Gobierno del Estado instale zonas de atención para darles una recepción adecuada con medicamentos, comida y abrigo.Para afinar la atención se han reunido diferentes instituciones como la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Salud, Protección Civil, DIF Estatal, Cruz Roja, entre otras más.