Carece Tepeji del Río de estrategias para evitar embarazos adolescentes

Históricamente,se ha ubicado entre los municipios deconde. Sin embargo, la administración no tieneconcretas para disminuir el número deAl cuestionar al alcaldesobre las cifras de embarazo adolescente dentro de su municipio, comentó que esos números son competencia del sector Salud, por lo que no disponía de esas estadísticas.Asimismo, al cuestionarle sobre las estrategias que aplican para reducir el índice de fecundidad en menores de edad, comentó que el tema se aborda a través de pláticas impartidas en el área de Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y en escuelas.Sin embargo, enfatizó que es elel que atiende dicho tema, el cual es una dependencia estatal, aunque no mencionó instancias municipales que aborden la problemática.comentó que deben participar los tres órdenes de gobierno en conjunto con asociaciones civiles; no obstante, reconoció que su administración no se ha acercado a dichas agrupaciones para trabajar en el municipiounaHace unos meses, el área de Comunicación Social de la Alcaldía emitió un boletín que exhortaba a los jóvenes a acudir al Instituto Municipal de la Juventud para informarse sobre métodos anticonceptivos como medida preventiva de embarazo en edades tempranas.