“Aquí es importante mencionar la cadena de suministro, aquí hay buenos fabricantes, pero realmente el respaldo que tienen de su cadena de suministro es muy débil”, apuntó.

Proceso de desarrollo laborioso



“El proceso de desarrollo era muy largo, muy laborioso... el problema era el desarrollo de las muestras y me imagino que con Steve Madden pasó lo mismo, no he hablado con ellos, pero seguramente pasó lo mismo. Debemos preguntarle a esas empresas, pero supongo fue ese el problema”, platicó.



“¿Por qué Flexi no los usa?, porque es grande y no le son útiles. (Los proveedores) Sus precios son altos, su calidad no es buena, sus entregas se tardan en lugar de dos semanas, se tardan dos meses. Creo que la cadena de suministro está bien para las MiPyMes, pero suben niveles de calidad y sobre todo para exportación y ya no están diseñados para ese tipo de empresas”.

Industria tradicional



“Es parte de la industria tradicional. Ellos hacen lo que hacen y sostienen la industria, pero creo que no están soportando, ayudando a su cliente del calzado a las exportaciones. Si tuviéramos una cadena de suministro decente y competitiva esta industria podría tener mejores resultados”.

Aconseja identificar nichos



“Para Estados Unidos el nicho es la clave, el mercado masivo no, las expectativas tienen que ser basadas en la realidad, estar satisfechos con lo que puedan lograr, porque sus capacidades no son enormes para captar los grandes volúmenes de calzado, eso se hace en Asia, porque los tamaños de empresas y cadena de suministro es diferente”, explicó.

Tratar al cliente como a Dios



Detalló que es necesario hacer un buen trabajo, “no te preocupes por los grandes mercados, hay mucha competencia en esos grandes mercados, si tienen un cliente trátalo como a Dios, porque cuando lo pierdas no lo vas a poder regresar, y hay muy pocos clientes; el mercado de los Estados Unidos, está concentrado en pocos grandes jugadores, ese es el problema. Si tienes un cliente, cuídalo, no lo alejes, no lo dejes olvidado...eso pasa en México”.



“Además de encontrar nichos de mercado, hay que trabajar con marcas, hacer buenas mancuernas, cansarte hasta encontrar proveedores que te hagan soportar tu fabricación”, dijo.

Capacitar a personal



“En China la mayoría del proceso para el desarrollo de un nuevo producto lo hacen de forma digital, hasta que ya tienen una nueva orden y esto acorta los tiempos, hace menos costosas las entregas, menos complicadas. Es momento de aceptar la evolución digital, saber cómo usarla para beneficio de su empresa, desconozco el nivel de profesionalización que tienen la industria en este tema, pero ese es el futuro”.

El ex presidente de (FDRA) platicó en entrevista que, los ha llevado a las ferias de China de suministro para que vean cómo funciona y que conozcan lo que está pasando afuera, lamentó tener conocimiento de al menos un par de marcas extranjeras que han decidido dejar de comprar en México, por su proveeduría. Mangione consideró que la proveeduría del calzado no tiene buenos productos, pues están enfocados únicamente en las MiPyMes y no en las exigencias que requieren las grandes empresas. Añadió que no es un tema nuevo y es una situación que viene desde la década de los ochenta. Si los industriales del calzado quieren aumentar sus exportaciones a Estados Unidos, la clave es pensar en un nicho de mercado, recomienda Peter Mangione. Dejó en claro que el fabricante local no debe enfocarse en los grandes mercados, pues la realidad es que ya están ocupados y se requiere de una importante capacidad de producción y un respaldo de proveeduría, que en su opinión en México, no se tiene. El calzado en piel es un tipo de calzado que más valor de exportación le genera a los zapateros en León, sin embargo el especialista comparte que los cambios en el estilo de vida en el consumidor estadounidense han cambiado y hoy el permitir una vestimenta más casual y menos formal, ha traído bajas en las ventas en zapato de piel. Peter Mangione luego de su conferencia en el Global Business Network, organizado por la Apimex, Cofoce y CICEG comentó que es momento de que el fabricante de proveeduría invierta en nuevas tecnologías e inmediatamente capaciten a personal para poder manejarlas de forma eficiente. Apuntó que sin duda que exportar es una opción para el desarrollo de una marca, pero los fabricantes deben voltear más a su mercado domestico y aprovecharlo.