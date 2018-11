A más de un año de la muerte defue condecorado con elpor su desempeño en vida y como egresado ejemplar delEn el Auditorio Principal del campus León se hizo la entrega de la distinción a la señora Laura Torres viuda de Plasencia y su hijo Roberto Plasencia Torres, en representación de la familia del graduado en administración de empresas, en 1963.“Aquí en el Tec de Monterrey fue donde complementó la formación y educación recibida por sus padres, entre otras cosas, comprendió que la tarea de un empresario no sólo debería consistir en encontrar la mejor forma de rentabilizar un negocio, sino que además la tarea de todos es contribuir en la construcción de una mejor sociedad, brindando oportunidades a los que no tuvieron la suerte de tenerlas”, compartió Roberto Plasencia Torres.Sus hijos, yernos, nueras y nietos también estuvieron presentes en la entrega, así como amigos de la familia, quienes fueron testigos de su labor no sólo en su beneficio personal sino de la sociedad.Así lo recordaron el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Héctor López Santillana, alcalde de León y Mario Orozco, presidente del consejo de Educación Superior del Bajío en sus discursos, con anécdotas que vivieron con Don Roberto.“Quienes conformamos esta gran familia estamos muy orgullosos de todo el bien que hizo a lo largo de su vida, siempre preocupado y ocupado por engrandecer tanto a Guanajuato como a México, y convertir a esta comunidad en un ciudad mucho más justa y digna para todos”, dijo David Noel Ramírez Padilla, rector emérito del ITESM.“Gracias por tantas obras que lideraste e impulsaste para beneficio de los demás en la cultura, en lo social, en la educación, generación de empleos, en la ciudadanía y en el desarrollo de Guanajuato y México”, agregó.El premio consistió en una escultura creada por el diseñador industrial y EXATEC Darius Lau Castro y un reconocimiento enmarcado que recibió la familia.En el lobby del CCI del campus se colocó una placa conmemorativa.