Turistas buscan la vecindad de 'El Chavo del 8' en México y se llevan triste sorpresa

"Toda la gente que llega de cualquier país de Latinoamérica quiere saber la ubicación de la Vecindad de 'El Chavo del 8'"

Un sueño sin realizar

Tal vez los mexicanos no nos hemos detenido a pensar que 'muchos' turistas creen que la vecindad de 'El Chavo del 8', a quien tanto admiran en varios países, es real, está en algún lugar de México y pueden visitarla.Turistas que visitan el país y preguntan por la vecindad para ir a visitarla, no salen de su asombro cuando les dicen que no existe.Lo dice para Infobae el guía turístico Omar Cruz. "Cuando me dicen que si conozco el sitio donde está la vecindad les comento que todo se grababa en estudios"Hay un edificio donde se reúne parte de los objetos originales del decorado de la serie, pero es un lugar cerrado al público el que sólo se puede acceder mediante autorización previa.'Chespirito' tenía la intención de construir un museo en Cancún, Quintana Roo, pero por la negativa de los vecinos de erigir un museo en dicha zona residencial, debido a la gran cantidad de turismo que atraería, el proyecto no se hizo.Con información de Infobae y RT.