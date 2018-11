Chucky Lozano encabeza lista del Tri para juegos ante Argentina

Por medio de un boletín, la Federación Mexicana de Futbol emitió la lista para la próxima Fecha FIFA. Hirving Lozano encabeza al Tri. Por los Tuzos del Pachuca aparecen Erick Aguirre y Víctor Guzmán.



"La Dirección de Selecciones Nacionales da a conocer la lista de jugadores convocados por el Director Técnico de la Selección Nacional de México, Ricardo Ferretti para los partidos de la próxima Fecha FIFA ante Argentina de los días 16 y 20 de noviembre en Córdoba y Mendoza en Argentina".

Convocados

Porteros



Jesús Corona – Cruz Azul

Hugo González – Necaxa

Guillermo Ochoa – Standard Lieja



Defensas



Edson Álvarez – América

Jesús Angulo – Santos

Gerardo Arteaga – Santos

Néstor Araujo – Celta de Vigo

Diego Reyes – Fenerbahce

Miguel Layún – Villarreal



Medio



Jesús Gallardo – Monterrey

Luis Rodríguez – Tigres

Javier Güemez – Querétaro

Erick Aguirre – Pachuca

Víctor Guzmán – Pachuca

Jesús Dueñas – Tigres

Isaac Brizuela – Guadalajara

Erick Gutiérrez – PSV Eindhoven

Javier Aquino – Tigres

Roberto Alvarado – Cruz Azul

Marco Fabián – Frankfurt FC

Hirving Lozano – PSV Eindhoven



Delanteros



Henry Martín – América

Alan Pulido – Guadalajara

Ángel Zaldivar – Guadalajara

Raúl Jiménez – Wolverhampton



Itinerario



La concentración dará inicio el domingo 11 de noviembre a las 19:30 hrs. en el Aeropuerto de la Ciudad de México, para realizar el viaje a Sudamérica el lunes por la mañana, llegando a Córdoba ese mismo día cerca de la media noche. Los jugadores que participan en ligas de Europa se integrarán al equipo en Argentina.



En Córdoba se trabajará hasta el domingo 18 de noviembre, día que se realizará el traslado a Mendoza.

Partidos Fecha FIFA Noviembre

Argentina vs. México

Viernes 16 de nov, 2018 21:00 hrs loc. 18:00 hrs c de Mex

Estadio Mario Alberto Kempes

Córdoba, Argentina



Argentina vs. México

Martes 20 de nov, 2018 21:00 hrs loc. 18:00 hrs c de Mex

Estadio Malvinas Argentinas

Mendoza, Argentina