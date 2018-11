Julio Furch (Santos Laguna – 11 goles), André-Pierre Gignac (10 goles – Tigres) y Víctor Guzmán (9 goles – Pachuca).

Sólo faltan dos jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2018 de la Liga MX. Así queen especial, entre

Víctor Guzmán

¿Y qué dicen las estadísticas sobre quién se llevará el título de goleo?

En la lista, pero con menos aspiraciones, le siguen: Jonathan Rodríguez (8 goles – Santos), Franco Jara (8 goles – Pachuca), Camilo Sanvezzo (8 goles – Querétaro), Felipe Mora (7 goles – Pumas) y Leonardo Ramos (7 goles – Lobos BUAP)., segunda y séptima mejor defensiva del torneo, respectivamente. Sin embargocon un tanto cada 112 minutos.

Julio Furch

Tigres recibe a Puebla, la cual está entre las cuatro peores defensas, y visita a Chivas del Guadalajara, que tampoco cuenta con una zaga poderosa. No obstante,

André Pierre-Gignac

Acá te dejamos las imágenes del partido de ayer con @GuzmanPocho como protagonista. #TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/e2j7LzWFgm — Club Pachuca (@Tuzos) November 5, 2018

Ahora, el panorama de Guzmán es diferente.también es el único que no es delantero, sino mediocampista.Por su parte,, dos conjuntos que no lucen por ser fuertes en la última línea.Para el resto de los atacantes que aspiren a ser el campeón de goleo,y esperar que los punteros ya no sumen, para quedarse con este reconocimiento.en el Clausura 2011, cuando jugaba en América y anotó 13 goles.