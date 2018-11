'El Piojo' Alvarado sufrió por el Pacto de Caballeros

La investigación que la Comisión Federal de Competencia Económica (COCEFE ) realiza a los equipos del futbol mexicano Cruz Azul y América, la ve bien Roberto Alvarado, jugador de la Máquina. Evitar el Pacto de Caballeros es una de sus razones.



“Yo creo que es algo muy bueno (la investigación). Una vez me pasó eso. Estaba en Celaya, iba a ir a Necaxa y por el Pacto de Caballeros no me pude quedar. Es muy bueno que se esté haciendo ese tipo de cosas porque aquí (México) hay muchos jugadores que por lo mismo se quedan sin jugar y si se quita creo que tendrán más oportunidades en otros equipos”, dijo Alvarado.