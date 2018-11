Dos jugadoras de las Tuzas van al Mundial Sub 17

Las futbolistas Karen Gómez y Fátima Arellano de las Tuzas del Pachuca estarán con la Selección Nacional de México Femenil Sub-17, que participará en la Copa del Mundo de la FIFA Uruguay 2018, que se realizará del 13 de noviembre al 1 de diciembre.



Ambas jugadoras han sido titulares en la mayoría de los partidos que ha disputado la escuadra hidalguense en el actual Apertura 2018. Fátima ha jugado 817 minutos en 10 encuentros y ha marcado gol en par de ocasiones, mientras que Karen suma 963 minutos en 11 partidos y lleva una anotación, por lo que su desempeño las ha llevado a formar parte importante del representativo nacional de su categoría.



México está ubicado en el Grupo B, junto con las representaciones de Sudáfrica, Brasil y Japón.



MÉXICO vs SUDÁFRICA

Martes 13 de noviembre de 2018, 17:00 hrs. (local) / 14:00 hrs. (Centro de México)

Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado



MÉXICO vs BRASIL

Viernes 16 de noviembre de 2018, 17:00 hrs. (local) / 14:00 hrs. (Centro de México)

Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado



JAPÓN vs MÉXICO

Martes 20 de noviembre de 2016, 14:00 hrs. (local) / 11:00 hrs. (Centro de México)

Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado

