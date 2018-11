“Si realmente crees que es oportuno dirigirte al Presidente del Real Madrid así, con el historial de entrenador, estás engañado o te han engañado”, aseguró.

'Dices que salvaste al Almería, pero no dices que lo dejaste en el lugar 17'



“En México, nunca te han contratado como entrenador. Fuera de México, no te han contratado como entrenador. Dices que mantuviste al Almería, pero te callas cuando te tuvieron que echar, porque lo dejaste en el lugar 17 de La Liga al año siguiente”, le dijo.



“El otro día no estuviste a la altura del gran Hugo Sánchez, sinceramente”, le dijo.



“Puedes apagar el teléfono móvil, tú y amigo José Ramón, y esa corte que tienes ahí, de la gente que le hace la pelota a Hugo Sánchez, podés apagar el teléfono, porque no te llamarán”, sentenció.

"Llevas sin entrenar desde 2012 y tu último título es 'El Lagarto de Jaén'". @juanma_rguez SE PONE SERIO y RESPONDE a Hugo Sánchez tras llamarle 'PAYASETE'. pic.twitter.com/EWCsDdBT6o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2018

El comentarista de 'El Chiringuito de España, y su propuesta de ser el técnico de Real Madrid, asegurando que él no es un payaso, que para eso se necesita seriedad y es difícil hacer reír a un niño.Sobre el tema,porque le han dicho a Hugo Sánchez que tiene posibilidad de llegar al Real Madrid, cuando él no lo cree.Resaltando su carrera como futbolista, Juanma Rodríguez aseguró que cuando se tocó el tema sobre su propuesta de dirigir al Real Madrid,Rodríguez también, señalando que lleva más de seis años sin dirigir y el último equipo en el que estuvo fue Pachuca de México.Rodríguez también señaló que el último título de 'Hugol' fue el 'Lagarto de Jaen', ganado en un amistoso ante Jaen y no imagina que Emilio Butragueño lo presente como entrenador de Real Madrid, cuando no tiene méritos para llegar.Juanma también lo criticó, porqueTambién le recomendó que mejor vaya a Barcelona, para ser el sustituto de Ernesto Valverde.En los pasados días, el ex goleador del cuadro blanco se postuló para ser el sustituto de Julen Lopetegui en el Real Madrid, lo que ocasionó comentarios positivos y negativos.