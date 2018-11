“¡Qué falso!”, le dijo Fabián Estay en repetidas ocasiones.



“No lo van a ganar. No te voy a decir qué haría, porque tengo tan mala suerte que si te digo que hago. No lo voy a hacer”, comentó.



“No te rasuras la barba en un año”, le dice Marín.



“Órale. Está bien. En un año no me rasuro la barba si Chivas es campeón del Mundial de Clubes”, sentenció.

Para mí es IMPORTANTE que los jugadores en el futbol tengan mucha pasión y nos sorprendan y @SantanderMX se toma esto y mucho más EN SERIO. pic.twitter.com/T5KX2W3sVf — Alex Blanco (@alexblanco23) November 7, 2018

Hablandos, cuando el equipo no jugará la liguilla del Apertura 2018,Señalando,y después la final en Emiratos Árabes Unidos.Alex Blanco aseguró que no cree que Chivas gane el torneo, peroquien le preguntó qué haría si llega a pasar.Marín le dijo que se atreviera a decir lo qué hará si Chivas gana el torneo continentaly le dijo que señalara qué va a hacer, para que con eso le dé suerte al equipo dirigido por José Cardozo.Chivas comenzará su participación en el Mundial de Clubes el 15 de diciembre, y aún no tiene rival definido. Si gana dicho partido, jugará ante Real Madrid en semifinales.