La respuesta de la cantante



"Imagínate ya cuántos años llevamos juntos. ¡Nombre, para nada, cero! No le quedó”

Cómo olvidar la boda de Thalía (y su vestido). Imágenes tomadas de Google.



"Thalía te mando todas las bendiciones. Últimamente ha estado una polémica entre Thalía y yo, y no amigos, yo no estoy enojada de Thalía ni Thalía conmigo. Simplemente hice una predicción para ella y que pues no le gustó. Acuérdense que son predicciones, no son afirmaciones. Así que Thali te mando todas las bendiciones, se te quiere con el alma"

La vidente le manda claro mensaje

Mhoni Vidente ha hecho predicciones sobre la vida de famosos, y muchas de ellas han causado gran impacto en el mundo de la farándula.La vidente dijo que Thalía y Tommy Mottola podrían separarse. Los medios no dudaron en preguntar a la cantante si hay algo de verdad en los dichos de Mhoni.Thalía aseguró que la integrante de 'Hoy' está muy alejada de la verdad ya que su esposo y ella están tan bien como siempre en su matrimonio.Mhoni habló de la reacción de Thalía y de su predicción que al parecer será 'no cumplida'. Dijo que no hay conflicto alguno entre la estrella y ella y que le desea lo mejor, relata Tribuna.Mhoni Vidente dijo que espera siempre que la actriz y cantante se encuentre feliz con su marido, esto pese a las visiones 'no tan positivas' que 'le llegan' a veces sobre artistas.Recordemos que anunció en el programa Hoy que existía la posibilidad de que Thalía se enamorara de un joven cantante de reggaetón.